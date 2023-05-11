Как строили «Труд»

Роман ДЕМИН

Весной 1928 года (95 лет назад) силами елецкого отделения спортоб­щества «Динамо» в городе началось строительство одноименного стадиона, завершившееся через два года (ныне стадион «Труд»).

На месте

«Динамо»

В то время наличие подобных объектов было редкостью. К примеру, Липецк к 1937 году не имел подобного спортсооружения и мог похвастаться только восемью спортплощадками, на которых занимались 917 физкультурников (в 22 спортколлективах). Для сравнения: в Ельце, кроме большого стадиона, были еще пять спортплощадок и 2200 физкультурников (в 24 КФК).

В годы Великой Отечественной войны Елец долго оставался, по сути, прифронтовым городом. Его часто бомбили фашистские самолеты. От этого пострадал и стадион «Динамо». Разрушения привели к тому, что на месте спортивного объекта образовался пустырь.

Восстанавливали его в первую послевоенную пятилетку заводчане с «Прожекторных углей», где «Труд» (так назвали новую арену) числился на балансе едва ли не до 1990 года.

Как раз в то время (начало 90-х) городской комитет по физкультуре и спорту возглавил Владимир Алексеевич Краснов (в сентябре текущего года он отметит 75-летие!). И именно тогда руководство города попыталось при помощи местных предприятий сделать капремонт стадиона. Впрочем, первая такая инициатива окончилась лишь покраской забора, сделанной за счет Елецкого птицекомбината.



Пиво

и «поляна»

В 1995 году стадион «Труд» принимал почетных гостей — ветеранов сборной СССР, сыгравших здесь товарищеский матч с местными футболистами. В игре участвовали настоящие легенды, например, полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов.

Он, между прочим, оказался поклонником елецкого пива. Отыграв свое время на поле, мэтр возжелал любимого напитка. Зная эту слабость футболиста, В. А. Краснов загодя организовал доставку нескольких литров «Елецкого светлого» прямо на стадион. Вместе они «сняли пробу», и Гаврилов за кружечкой пенного посетовал на неровности и устаревший газон елецкой «поляны».

Времена были непростые, достать новое покрытие для стадиона провинциального города считалось задачей сродни доставки грунта с Луны. Однако общаясь «под пивко», Краснов сумел договориться с Гавриловым о помощи в реконструкции поля. Кстати сказать, маэстро футбола свое слово сдержал: вскоре спецбригада из столицы уложила на «Труде» новый, качественный газон.



Реконструкция

В 1996 году наш стадион стал ареной для празднования Дня города, причем первого в истории Ельца! Именно после многолюдных торжеств руководству муниципалитета (его тогда возглавлял В. А. Соковых) стало ясно: «Труд» требует глубокой реконструкции. Старые трибуны обветшали, угрожая обрушением. Однако денег на капремонт, обещавший вылиться в многомиллионные затраты, в городской казне не было.

И тогда глава администрации Ельца (он потом внимательно приглядывал за стройкой) собрал на совет руководителей местных трудовых коллективов и депутатов. Покумекав и так и эдак, решили: начать строительство нового стадиона без вложения бюджетных средств, а хозспособом, то есть общими силами предприятий. Выделяли кто что мог: технику, специалистов, подсобников, стройматериалы, как говорится, с миру по нитке…



«Спортпрораб»

В том же 1996 году приступили к сносу старого и возведению нового спортивного объекта. Масштабные работы координировал В. А. Краснов (по первому образованию он строитель), уважаемый человек в среде директоров и простых рабочих. Ему даже прозвище дали соответствующее — спортивный прораб.

Прежде всего Владимир Алексеевич привлек к созданию проекта начальника проектно-сметной группы Ю.-В. ж. д. Бориса Васильевича Рыбкина. Свой вклад в создание нового спортсооружения внес тогдашний глава региона М. Т. Наролин, руководители и коллективы ООО «Елецизвесть» В. В. Козьяков, ОАО «Гидропривод» В. А. Мезинов и его заместитель Ю. М. Крылов, «ЕЗТГ» С. Н. Гриднев, елецкого филиала «Липецкоблгаз» В. С. Сушенцев, «Комтез» А. Е. Чекмезов, елецкого филиала «Квадра» В. А. Решетников, ДСУ-3 А. М. Симонов, елецкого мясокомбината И. Д. Дорохин, ликероводочного завода А. М. Саакян, «ССК» Д. А. Филатов, завода «Прожекторные угли» И. В. Арнаутов, елецкого птицекомбината В. А. Сарафанов, горно-обогатительного рудника А. Р. Ляпунов, электромеханического завода В. В. Немцов, ЗАО «Промжилстрой» Н. Н. Быков, ООО «Елецспецстрой» В. Д. Лаухин, «Отделстрой» И. М. Першин, АО «Лавский карьер» В. Н. Щедрин, «Энергия» В. А. Архипенко и другие.



Первая

домашняя

Наконец в воскресенье, 17 мая 1998 года (25 лет назад!), на «Труде» состоялась стартовая после двухлетнего перерыва домашняя игра ФК «Елец» в турнире третьего дивизиона (зона «Черноземье») первенства России по футболу. Наши тогда сразились с брянским «Спартаком» и выиграли встречу со счетом 4:0 (голы забили Ю. Адоньев — дважды, Д. Жуковский и В. Рогачев).

Вход на матч сделали бесплатным, и, хотя на стадионе продолжались строительные работы (тут шла внутренняя отделка помещений), северная и южная трибуны приняли первых зрителей. Новый городской спортобъект начал действовать! А в 2010-м «Труд» признали лучшим стадионом чемпионата МОА «Черноземье».

Действительно, он удался на славу: с высокими трибунами (почти на 9 тысяч зрителей), подземным гаражом, раздевалками, душевыми, туалетами, гостиницей, административным зданием и прочей инфраструктурой.

«Труд» стал подарком всем ельчанам и украшением нашего древнего города.