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Победа педагога из Ельца

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Педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка Валерия Александровна Семина стала победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям» в художественной номинации.

Ельчанка заняла первое место по итогам испытаний в Липецке. В этом году за победу здесь боролись 40 педагогов. Цель соревнования — распространение лучших образовательных инновационных практик и поддержка талантливых наставников.
Конкурс начался с заочного представления своей программы и сведений о ее реализации в учреждении, а также с послания профессиональному сообществу. Затем участники встретились за тематическим круглым столом «Истинное воспитание ребенка — в воспитании самих себя». Члены комиссии задавали вопросы об образовании, перспективах его развития и другие. После этого испытания в финал вышла только треть учителей, которым предстояло провести открытые занятия в областном центре.
Валерия Александровна Семина впервые встретилась с десятью учащимися из Липецка и провела для них урок по теме «Работа над дикцией и артикуляцией в процессе пения».
— Уже в первый день я знала, каким будет мой урок. Сразу нашла контакт с детьми. За 30 минут мы проделали отличную слаженную работу и по ее итогу исполнили песню-небылицу под балалайку, — рассказывает педагог.
После этого всех участников конкурса ждал финальный тур на креативность, коммуникацию, критическое мышление и умение работать в команде. Учителей разделили на группы и предложили за 40 минут придумать образовательно-воспитательный проект, чтобы защитить его перед жюри. Этот этап показал, на что способен наставник в стрессовой и критической ситуации.
Победители номинаций (а их всего шесть) продолжат конкурсный отбор за право защищать честь Липецкой области на всероссийском уровне.

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