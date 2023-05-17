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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе со школьниками региона принял участие во Всероссийской акции «Прогулка со Знанием». Проект инициирован Российским обществом «Знание» и приурочен к федеральному Просветительскому марафону Знание.Первые.

Руководитель региона рассказал о возрождении лагеря «Прометей» победителям и призёрам регионального чемпионата «Профессионалы» и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Дети узнали интересные факты из истории лагеря и познакомились с проектом интеллект-центра, который будет создан на базе «Прометея».

«Это будет больше, чем отдых. Уже летом начнём развивать IT-направленность лагеря. Спросил школьников, как им такая идея. Молодёжь поддерживает. Уверен, это будет интересно молодым людям далеко за пределами региона – ждём всех в «Прометее», – отметил Игорь Артамонов.

Губернатор показал детям знаковые места лагеря, рассказал, как изменится его облик. В корпусах сейчас идёт ремонт, началась реконструкция костровой площадки, фонтана, стадиона, летней эстрады. В перспективе «Прометей» должен стать также площадкой для всероссийских соревнований детей и молодёжи. После полной реконструкции здесь смогут ежегодно отдыхать около пяти тысяч детей. Этим летом в лагере будут работать четыре смены, посвящённые IT-технологиям, функциональной грамотности, проектной деятельности, профориентации, бизнес-развитию, медиа и рекламе.

Игорь Артамонов подчеркнул, что в работе лагеря будут применяться практики выдающихся липецких педагогов, таких как Сталь Шмаков и Константин Москаленко. «Липецкие педагогические традиции обязательно будут сохраняться и развиваться. Опыт наших выдающихся педагогов актуален и будет жить», – подчеркнул губернатор.

В ходе экскурсии Игорь Артамонов ответил на вопросы школьников и попросил их внести свои предложения в развитие лагеря. Дети попросили открыть «здоровое» кафе с кислородными коктейлями. Губернатор поддержал идею. Также по инициативе школьников в «Прометее» должны посадить новую аллею, предположительно липовую или сосновую.

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