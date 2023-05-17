Юные инспекторы Грязинского района отметили 50-летие движения ЮИД праздником, который прошел в школе №1 города Грязи. В нем приняли участие отряды из большинства школ города, а также сел Плеханово, Бутырки, Большой Самовец, деревни Кубань, Центра развития детского творчества и других организаций, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Ребят и их наставников приветствовали сотрудники областной и районной Госавтоинспекции, специалисты местного отдела образования. Они отметили, что юные инспекторы – надежные помощники Госавтоинспекции и педагогов в деле пропаганды основ дорожной безопасности в молодежной среде. Кроме того, школьники района демонстрируют хорошие показатели, участвуя в профильных областных конкурсах «Звезда ЮИД», «Дорожная азбука», «Безопасное колесо», «Вектор дорожной безопасности» и других.

Лучшим юидовцам были вручены почётные грамоты. За высокий уровень организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и в честь 50-летия создания первых отрядов ЮИД почётными грамотами отдела образования Грязинского муниципального района были награждены руководители образовательных организаций и наставники юных инспекторов. Творческими выступлениями гостей порадовали агитбригады отрядов ЮИД школ №1 и №5, малыши детского сада №8 «Родничок» и юная солистка Елизавета Чекрякова, исполнившая песню «Вперёд, ЮИД, смелей!».

«Правила дорожной безопасности нужно начинать изучать с раннего детства, потому что все, включая самых юных малышей, являются участниками дорожного движения в качестве пешеходов и пассажиров. Как только ребенок начинает ходить, он должен понимать, что дорога – это место повышенной опасности. И осознание этого с годами должно крепнуть», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.