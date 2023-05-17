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Наши ребята в очередной раз показали отличный результат

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Воспитанник спортивной школы №1 Липецка Илья Мусин стал четырехкратным победителем первенства России по спортивной гимнастике среди юниоров 14-17 лет и юниорок 13-15 лет. Он завоевал золото в многоборье и отдельных видах программы – брусья, конь/махи, перекладина. Также на счету Ильи бронзовая медаль в упражнении на кольцах.

Соревнования проходили 7-14 мая в Пензе на базе дворца спорта «Буртасы». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 40 регионов страны, а также представители Республики Беларусь.

По результатам соревнований команда Липецкой области стала победителем соревнований по программе кандидата в мастера спорта. Еще один липчанин Евгений Поленников занял четвертое место в многоборье и участвовал в финальных соревнованиях в отдельных видах по программе КМС. Илья и Евгений – неоднократные победители и призёры первенств России и международных соревнований, входят в основной состав молодежной сборной команды России по спортивной гимнастике.

«Наши ребята в очередной раз показали отличный результат на всероссийских соревнованиях. Это заслуга их, тренеров и, безусловно, результат грамотной стратегии развития и поддержки спорта в регионе, которая предусматривает совершенствование материально-технической базы для тренировок и создание комфортных условий, чтобы жители всех муниципалитетов могли поддерживать себя в спортивной форме», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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