Сенатор от Волгоградской области в Совете Федерации РФ Сергей Горняков посетил Липецкую область для изучения опыта внедрения пилотного проекта «Агрегатор».

Сергей Горняков отметил, что работа в регионе выстроена на высоком уровне и положительно влияет как на производителей продукции, увеличивая объемы, так и на конечного потребителя, который рад видеть на полках магазинов продукцию местных фермеров.

«Проект «Агрегатор» – это и оператор социального питания. 435 тонн овощей и яблок, а также 71 тонна молочной продукции и мясной гастрономии, произведенной фермерами Липецкой области и малыми хозяйствами направлена посредством агрегатора в наши школы» — рассказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов на встрече с сенатором

Проект стартовал в ноябре 2022 года. За время работы «Агрегатора» в магазины поставлено более 1926 тонн овощей и яблок, более 12,8 тыс. единиц молочной продукции и свыше 2900 кг колбасных и мясных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Сегодня всё больше продукции местных производителей появляется прилавках липецких магазинов.

Большое внимание поддержке фермерства уделяет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Санкционное давление позволило многим крестьянско-фермерским хозяйствам начать развивать новые направления, в том числе по производству продуктов питания. «Наша задача облегчить путь фермерской продукции на полки магазина и на столы ресторанов. У региона уже есть эффективный инструмент в этом деле – Агрегатор, который оценили на федеральном уровне и рекомендуют к использованию по всей стране. Эта работа будет продолжена: мы будем совершенствовать меры поддержки, которые себя хорошо зарекомендовали, и разрабатывать новые», – подчеркивает Игорь Артамонов.