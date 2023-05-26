Все самое важное и полезное: подпишитесь на официальные страницы областных медорганизаций

«ВКонтакте» – главная социальная сеть в стране, в которой органы власти и подведомственные учреждения создали и ведут паблики. На официальных страницах госучреждений липчане

могут получать достоверную информацию, ответы органов власти на свои обращения и даже госуслуги.

В соцсети «ВКонтакте» представлены паблики всех областных больниц и диспансеров региона.

Липецкая областная клиническая больница https://vk.com/lokb48

Липецкий областной клинический центр https://vk.com/guzlokc

Липецкая областная клиническая инфекционная больница https://vk.com/guzlokib

Областная стоматологическая поликлиника https://vk.com/oblstomat48

Областная детская больница https://vk.com/public161952123

Областной кожно-венерологический диспансер https://vk.com/club76182702

Липецкий областной наркологический диспансер https://vk.com/guzlond

Липецкий областной онкологический диспансер https://vk.com/public161192968

Теперь пациенты могут напрямую задать вопрос и получить на него ответ, следить за актуальными новостями учреждения. А благодаря виджетам, которые размещены на всех официальных страницах, сообщить о проблеме или высказать свое мнение можно в один клик. Кроме этого, скоро появится возможность получить услуги непосредственно в паблике, например, записаться на прием к врачу.

Переходите по ссылкам и присоединяйтесь к госпабликам «ВКонтакте»!