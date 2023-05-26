Все самое важное и полезное: подпишитесь на официальные страницы областных медорганизаций
«ВКонтакте» – главная социальная сеть в стране, в которой органы власти и подведомственные учреждения создали и ведут паблики. На официальных страницах госучреждений липчане
могут получать достоверную информацию, ответы органов власти на свои обращения и даже госуслуги.
В соцсети «ВКонтакте» представлены паблики всех областных больниц и диспансеров региона.
Липецкая областная клиническая больница https://vk.com/lokb48
Липецкий областной клинический центр https://vk.com/guzlokc
Липецкая областная клиническая инфекционная больница https://vk.com/guzlokib
Областная стоматологическая поликлиника https://vk.com/oblstomat48
Областная детская больница https://vk.com/public161952123
Областной кожно-венерологический диспансер https://vk.com/club76182702
Липецкий областной наркологический диспансер https://vk.com/guzlond
Липецкий областной онкологический диспансер https://vk.com/public161192968
Теперь пациенты могут напрямую задать вопрос и получить на него ответ, следить за актуальными новостями учреждения. А благодаря виджетам, которые размещены на всех официальных страницах, сообщить о проблеме или высказать свое мнение можно в один клик. Кроме этого, скоро появится возможность получить услуги непосредственно в паблике, например, записаться на прием к врачу.
Переходите по ссылкам и присоединяйтесь к госпабликам «ВКонтакте»!