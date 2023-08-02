База для любителей тихого отдыха с комфортом на природе в Добровском районе готовится к открытию. Она располагается рядом с селом Преображеновка и носит одно название с самым известным здесь кооперативом – «Живое село». Дело в том, что кооператив играет одну из главных ролей в создании базы отдыха и частично финансирует работы. Также строительство ведется за счет частных вложений и средств господдержки. Туристический проект «Живое село» получил финансирование в 15 млн рублей в декабре 2021 года благодаря гранту «Инвестиционный».

Место, где находится сейчас база отдыха, совсем недавно представляло собой непроходимые заросли, где можно было увязнуть в трясине. Пришлось не только убирать растительность, но и насыпать щебень, чтобы создать площадки для дальнейших построек. Болота тоже расчистили – из неприглядных топей получилось четыре живописных озера. Фонтаны в них не только являются украшением, но и прогоняют воду, фильтруя ее и обогащая кислородом. Пруды зарыблены. В них обитают форель, карп, карась, толстолобик. Полакомиться мальками прилетают цапли.

Строительство базы ведется три года. Здесь уже установлено пять гостевых домиков со всеми удобствами. Строения полностью сделаны из дерева – это срубы по вологодской технологии. В них есть вода, электричество, газ, скоро будет Интернет и сигнализация, реагирующая на движение. Каждый домик двухэтажный, с полноценной кухней, так что сможет принять небольшую компанию. Сейчас главная забота – закупить и расставить мебель. Ее тоже подбирают экологичную. То есть, можно сказать, обустройство на финишной прямой.

На территории помимо гостевых домиков уже есть беседка с мангалом и очень симпатичный гриль-дом, который выглядит как сказочная постройка. На вид – небольшой, но внутри с комфортом могут расположиться 17 человек и угощаться блюдами с финского гриля. Также ведется строительство кафе – его намереваются открыть уже в этом году. В планах – детская площадка в виде мельницы, спортивный комплекс и гостиница на 5-6 номеров. Из необычного – есть задумка восстановить старую кормушку для лесных зверей, которая находится недалеко, и таким образом приманить сюда лосей и косуль. Тогда постояльцы «Живого села» смогут воочию их наблюдать.

«Липецкая область становится все более привлекательной для туристов за счет развития инфраструктуры гостеприимства. Появляется больше гостиниц, точек питания, баз отдыха, интересных турмаршрутов. Гости к нам приезжают, без проблем находят жилье, чем заняться, где попробовать местную кухню – и потом рекомендуют своим знакомым. Хорошая тенденция, надеюсь, она продолжится», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 2022 года по инициативе губернатора Игоря Артамонова в регионе реализуется мера поддержки малого и среднего бизнеса в сфере внутреннего и въездного туризма грант «Туризм». Размер поддержки – от 500 тысяч до 15 млн рублей. С 18 июля документы принимает областной Фонд поддержки МСП. В прошлом году поддержу получили шесть проектов – пляж «Галичья гора» в Задонском районе, глэмпинг «Гостевые дома Гнезда» в Усманском районе (село Арзыбовка), юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе (село Аргамач-Пальна, парк «Аргамач»), экосферы «The деревня» в Добровском районе (село Панино), туристско-развлекательный центр «Есенин» в Ельце, комплекс «Усадьбы Талдыкина» в Елецком районе.