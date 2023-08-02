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Липецкие танцоры Студии народного искусства государственного театра танца «Казаки России» вернулись победителями с «Казачьего разгуляя на Хопре». Этот Межрегиональный фестиваль-конкурс проходил в Саратовской области и собрал 23 вокальных и хореографических коллектива из восьми регионов России.

«Актеры и педагоги театра танца «Казаки России» сохраняют традиции и передают свое мастерство юным ученикам. Спасибо за этот труд, за воспитание подрастающего поколения. Наши молодые таланты — те, кому предстоит развивать нашу культуру, беречь ее и сохранять», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сразу два номера наших казачат жюри отметило дипломами лауреатов I степени. Это дуэт «Проводы казака» Софии Семновой и Андрея Адылова и танец донских казаков «Донская праздничная». Наши артисты выступали не только в конкурсной программе — вместе с ансамблем «Вече» из Пензы они дали концерт в селе Малая Семёновка в Саратовской области.