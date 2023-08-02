Самозанятый Владимир Инюшкин занимается разработкой электроники для инновационных проектов, в том числе и импортозамещающих, на земельном участке в Грязинском районе. Он организовал лабораторию и купил необходимое оборудование на средства, полученные в Липецком областном Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства на льготных условиях — под 6% годовых.

«Раньше я не знал о том, что можно воспользоваться льготным займом. Платил дорогие банковские проценты. Было тяжело. Спасибо фонду, заём оформили быстро – лаборатория почти готова», – рассказал Владимир Инюшкин.

Как сообщили в фонде, ранее Владимир Инюшкин был совладельцем вендингового бизнеса, теперь сам программирует автоматы по продаже кофе и не только. «Сейчас он работает над увеличением емкости литиевых аккумуляторов до 80% от исходной. Это нужно, чтобы пауэр-банки, электромобили набирали свою мощность, а не теряли со временем. Такая разработка может применяться в самых разных сферах. Также в процессе эксперименты по беспроводной передаче энергии, увеличению КПД солнечных панелей и ряд других», – добавили в фонде.

Там уточнили, что всего за первое полугодие 2023-го поддержкой фонда в виде льготных займов воспользовались более 170 предпринимателей региона на сумму около 340 млн рублей. Липецкий областной Фонд поддержки МСП ведет деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках. Линейка продуктов разнообразна – от займов для самозанятых до крупных инвестпроектов. Узнать подробную информацию можно по телефону 56-20-20 или на сайте.