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 Липчане отметили День Военно-Морского Флота. Главным событием стал праздничный митинг на площади Петра Великого в областном центре. Здесь собрались десятки офицеров, мичманов, матросов, подводников и морских пехотинцев. Собравшихся приветствовали первый вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, представители ветеранских и волонтерских организаций, учащиеся морских кадетских классов и юнармейцы.

Моряки пришли на площадь вместе со своими женами, детьми, близкими. После минуты молчания в память о тех, кто навсегда остался в море, участники митинга возложили цветы к памятнику основателя первого военного флота России — императора Петра I. Праздник продолжился в Нижнем парке, где для моряков был подготовлен концерт.

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