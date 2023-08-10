Приложение 3 к постановлению администрации городского округа город Елец от 03.08.2023 № 179 «Приложение 12 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»

за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

№ п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» Всего 398 365,30700 372 478,94421 371 815,63667 507 237,30948 393 606,74800 832 674,17207 627 812,64053 838 869,47173 1 263 454,17657 893651,94905 503765,41750 235 356,34924 235 356,34924

федеральный бюджет 18 297,24900 9 613,97030 9 006,42800 72 063,72267 94 430,43500 171 957,24188 274 463,85646 212 223,43154 187 434,16280 67136,16588 — — —

областной бюджет 112 472,64800 92 416,11751 82 077,75547 147 662,38943 88 832,53000 429 415,02352 114 369,50844 333 883,54833 681 828,41791 417991,83277 331221,91750 44 549,78990 44 549,78990

городской бюджет 267 595,41000 270 448,8564 280 731,45320 287 414,26508 210 343,78300 231 301,90667 238 979,27563 292 762,49186 394 191,59586 408523,95040 172 543,5000 190 806,55934 190 806,55934

в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец 89 972,60000 96 138,70000 22 675,23600 23 650,39000 21 561,66999 31 956,37719 38 025,24331 131 158,63857 151 753,30196 72017,25831 42 668,70000 45 435,00000 45 435,00000

средства внебюджетных источников — — — 96,93230 — — — — — — — — —

2 Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» Всего 107 679,0 67 163,22956 92 279,02312 158 248,685 172 775,66999 385 971,16420 338 333,27664 599 303,79256 617 569,25100 395549,09225 357860,82760 45 435,00000 45 435,00000

федеральный бюджет — — — 36 100,00000 89 200,00000 150 000,00000 205 800,00000 182 995,30000 — — — — —

областной бюджет 94 614,40000 49 301,52956 74603,78712 98498,29500 62 014,00000 204 014,78701 94 508,03333 289 632,61261 475 262,60156 328399,44340 315192,12760 — —

городской бюджет 13 064,60000 17 861,70000 17 675,23600 23 650,390 21 561,66999 31 956,37719 38 025,24331 126 675,87995 142 306,64944 67149,64885 42 668,70000 45 435,00000 45 435,00000

в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец 13 064,60000 17 861,70000 17 675,23600 23 650,39000 21 561,66999 31 956,37719 38 025,24331 126675,87995 142 306,64944 67149,64885 42 668,70000 45 435,00000 45 435,00000

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — —

3 Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения» Всего 49 886,5 49 044,4 48 089,145 57 416,196 12 605,806 169 231,77703 17 242,65710 10816,84855 21 588,31746 16 000,00000 16 000,00000 16 000,00000 16 000,00000

федеральный бюджет — — — — — — — — — — — — —

областной бюджет 801,70000 1142,20000 1611,90000 1 217,65600 1 272,60000 134 299,99992 — — — — — — —

городской бюджет 49 084,80000 47 902,20000 46 477,24500 56 198,54000 11 333,20600 34 931,77711 17 242,65710 10816,84855 21 588,31746 16 000,00000 16 000,00000 16 000,00000 16 000,00000

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — —

4 Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» Всего 6 577,30000 12 079,80000 4 800,00000 6 423,00000 5 220,00000 7 966,97976 12 621,65338 5 137,66100 7918,89900 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000

федеральный бюджет — — — — — 2 971,97976 6 916,65338 — — — — — —

областной бюджет — — — — — — — — — — — — —

городской бюджет 6 577,30000 12 079,80000 4 800,00000 6 423,00000 5 220,00000 4 995,00000 5 705,00000 5 137,66100 7 918,89900 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — —

5 Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» Всего 70 813,00700 29 740,68200 7 024,15520 — — 14 288,54960 92 773,30089 33 908,03040 280696,00049 155943,84561 — — —

федеральный бюджет 18 297,24900 7 357,87030 — — — 13 574,12212 60 566,17582 24 822,67554 183 356,704492 64346,65488 — — —

областной бюджет 10 056,54800 3 757,65530 — — — 714,42748 12 985,12507 4 425,24130 33 439,30735 11735,09073 — — —

городской бюджет 42 459,210 18 625,15640 7024,1552 — — — 19 222,00000 4 660,11356 63 899,98822 79 862,10000 — — —

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — —

6 Подпрограмма 5 «Чистая вода» Всего 13 823,80000 12 083,00000 15 570,03715 14 919,70000 10 882,70022 — — — — — — 31340,65934 31340,65934

федеральный бюджет — — — — — — — — — — — — —

областной бюджет — — — — — — — — — — — 28520,00000 28520,00000

городской бюджет 13 823,80000 12 083,00000 15 570,03715 14 919,70000 10 882,70022 — — — — — — 2820,65934 2820,65934

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — —

7 Подпрограмма 6 «Содержание территории городского округа город Елец» Всего 149 585,7 162 153,13395 188 597,64820 260 892,10707 182 938,58506 245 555,58546 162 900,39326 179842,38322 326369,20920 199089,50019 109 074,58990 121750,68990 121750,68990

федеральный бюджет — — — 31 466,31467 — — 1 181,02726 688,94000 731,00588 — — — —

областной бюджет 7 000,00000 256,13395 1512,06835 44 946,43843 22 539,396 87 077,78411 3 825,57578 33 793,69442 167 433,19495 59007,29864 3 029,78990 3 029,78990 3 029,78990

городской бюджет 142 585,70000 161 897,00000 187 085,57985 184 382,42167 160 399,18906 158 477,80135 157 893,79022 145 359,74880 158 205,00837 140082,20155 106 044,8000 118 720,90000 118 720,90000

в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец 76 908,00000 78 277,00000 5000,00000 — — — — 4 482,75862 9 446,65252 4867,60946 — — —

средства внебюджетных источников — — — 96,93230 — — — — — — — —

8 Подпрограмма 7 «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями» Всего — 40 214,69870 12 006,42800 7 497,40800 8 236,96900 8 411,14000 3 050,77426 9 748,51600 7 599,16605 15 789,51100 13 000,00000 13 000,00000 13 000,00000

федеральный бюджет — 2 256,10000 9 006,42800 4 497,40800 5 230,43500 5 411,14000 — 3 716,51600 3 346,45200 2 789,51100 — — —

областной бюджет — 37 958,59870 3 000,00000 3 000,00000 3 006,53400 3 000,00000 3 050,77426 6 032,00000 4 252,71405 13 000,00000 13 000,00000 13 000,00000 13 000,00000

городской бюджет — — — — — — — — — — — — —

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — — —

9 Подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец» Всего — — 3 449,20000 1 840,21341 947,01773 1 218,97602 860,58500 82,24000 1 683,33337 14 250,00000 800,00000 800,00000 800,00000

федеральный бюджет — — — — — — — — — — — — —

областной бюджет — — 1 350,00000 — — 308,02500 — — 1 440,60000 5 850,00000 — — —

городской бюджет — — 2 099,20000 1 840,21341 947,01773 910,95102 860,58500 82,24000 242,73337 8 400,00000 800,00000 800,00000 800,00000

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — —

10 Подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» Всего — — — — — 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000

федеральный бюджет — — — — — — — — — — — — —

областной бюджет — — — — — — — — — — — — —

городской бюджет — — — — — 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000

средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — —

11 Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство» Всего 90 000,00000 — — —

федеральный бюджет — — — — — — — — — — — — —

областной бюджет — — — — — — — — — — — — —

городской бюджет — — — — — — — — — 90 000,00000 — — —