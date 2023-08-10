Приложение 3
|Приложение 3 к постановлению администрации городского округа город Елец от 03.08.2023 № 179 «Приложение 12 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
|«Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
|№ п/п
|Наименование подпрограмм
|Источники ресурсного обеспечения
|2014 год
|2015 год
|2016 год
|2017 год
|2018 год
|2019 год
|2020 год
|2021 год
|2022 год
|2023 год
|2024 год
|2025 год
|2026 год
|1
|2
|3
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|1
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|Всего
|398 365,30700
|372 478,94421
|371 815,63667
|507 237,30948
|393 606,74800
|832 674,17207
|627 812,64053
|838 869,47173
|1 263 454,17657
|893651,94905
|503765,41750
|235 356,34924
|235 356,34924
|федеральный бюджет
|18 297,24900
|9 613,97030
|9 006,42800
|72 063,72267
|94 430,43500
|171 957,24188
|274 463,85646
|212 223,43154
|187 434,16280
|67136,16588
|—
|—
|—
|областной бюджет
|112 472,64800
|92 416,11751
|82 077,75547
|147 662,38943
|88 832,53000
|429 415,02352
|114 369,50844
|333 883,54833
|681 828,41791
|417991,83277
|331221,91750
|44 549,78990
|44 549,78990
|городской бюджет
|267 595,41000
|270 448,8564
|280 731,45320
|287 414,26508
|210 343,78300
|231 301,90667
|238 979,27563
|292 762,49186
|394 191,59586
|408523,95040
|172 543,5000
|190 806,55934
|190 806,55934
|в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец
|89 972,60000
|96 138,70000
|22 675,23600
|23 650,39000
|21 561,66999
|31 956,37719
|38 025,24331
|131 158,63857
|151 753,30196
|72017,25831
|42 668,70000
|45 435,00000
|45 435,00000
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|96,93230
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2
|Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|Всего
|107 679,0
|67 163,22956
|92 279,02312
|158 248,685
|172 775,66999
|385 971,16420
|338 333,27664
|599 303,79256
|617 569,25100
|395549,09225
|357860,82760
|45 435,00000
|45 435,00000
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|36 100,00000
|89 200,00000
|150 000,00000
|205 800,00000
|182 995,30000
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|94 614,40000
|49 301,52956
|74603,78712
|98498,29500
|62 014,00000
|204 014,78701
|94 508,03333
|289 632,61261
|475 262,60156
|328399,44340
|315192,12760
|—
|—
|городской бюджет
|13 064,60000
|17 861,70000
|17 675,23600
|23 650,390
|21 561,66999
|31 956,37719
|38 025,24331
|126 675,87995
|142 306,64944
|67149,64885
|42 668,70000
|45 435,00000
|45 435,00000
|в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец
|13 064,60000
|17 861,70000
|17 675,23600
|23 650,39000
|21 561,66999
|31 956,37719
|38 025,24331
|126675,87995
|142 306,64944
|67149,64885
|42 668,70000
|45 435,00000
|45 435,00000
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3
|Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения»
|Всего
|49 886,5
|49 044,4
|48 089,145
|57 416,196
|12 605,806
|169 231,77703
|17 242,65710
|10816,84855
|21 588,31746
|16 000,00000
|16 000,00000
|16 000,00000
|16 000,00000
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|801,70000
|1142,20000
|1611,90000
|1 217,65600
|1 272,60000
|134 299,99992
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|городской бюджет
|49 084,80000
|47 902,20000
|46 477,24500
|56 198,54000
|11 333,20600
|34 931,77711
|17 242,65710
|10816,84855
|21 588,31746
|16 000,00000
|16 000,00000
|16 000,00000
|16 000,00000
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4
|Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|Всего
|6 577,30000
|12 079,80000
|4 800,00000
|6 423,00000
|5 220,00000
|7 966,97976
|12 621,65338
|5 137,66100
|7918,89900
|7 000,00000
|7 000,00000
|7 000,00000
|7 000,00000
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|2 971,97976
|6 916,65338
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|городской бюджет
|6 577,30000
|12 079,80000
|4 800,00000
|6 423,00000
|5 220,00000
|4 995,00000
|5 705,00000
|5 137,66100
|7 918,89900
|7 000,00000
|7 000,00000
|7 000,00000
|7 000,00000
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5
|Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|Всего
|70 813,00700
|29 740,68200
|7 024,15520
|—
|—
|14 288,54960
|92 773,30089
|33 908,03040
|280696,00049
|155943,84561
|—
|—
|—
|федеральный бюджет
|18 297,24900
|7 357,87030
|—
|—
|—
|13 574,12212
|60 566,17582
|24 822,67554
|183 356,704492
|64346,65488
|—
|—
|—
|областной бюджет
|10 056,54800
|3 757,65530
|—
|—
|—
|714,42748
|12 985,12507
|4 425,24130
|33 439,30735
|11735,09073
|—
|—
|—
|городской бюджет
|42 459,210
|18 625,15640
|7024,1552
|—
|—
|—
|19 222,00000
|4 660,11356
|63 899,98822
|79 862,10000
|—
|—
|—
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6
|Подпрограмма 5 «Чистая вода»
|Всего
|13 823,80000
|12 083,00000
|15 570,03715
|14 919,70000
|10 882,70022
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|31340,65934
|31340,65934
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|28520,00000
|28520,00000
|городской бюджет
|13 823,80000
|12 083,00000
|15 570,03715
|14 919,70000
|10 882,70022
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2820,65934
|2820,65934
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7
|Подпрограмма 6 «Содержание территории городского округа город Елец»
|Всего
|149 585,7
|162 153,13395
|188 597,64820
|260 892,10707
|182 938,58506
|245 555,58546
|162 900,39326
|179842,38322
|326369,20920
|199089,50019
|109 074,58990
|121750,68990
|121750,68990
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|31 466,31467
|—
|—
|1 181,02726
|688,94000
|731,00588
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|7 000,00000
|256,13395
|1512,06835
|44 946,43843
|22 539,396
|87 077,78411
|3 825,57578
|33 793,69442
|167 433,19495
|59007,29864
|3 029,78990
|3 029,78990
|3 029,78990
|городской бюджет
|142 585,70000
|161 897,00000
|187 085,57985
|184 382,42167
|160 399,18906
|158 477,80135
|157 893,79022
|145 359,74880
|158 205,00837
|140082,20155
|106 044,8000
|118 720,90000
|118 720,90000
|в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец
|76 908,00000
|78 277,00000
|5000,00000
|—
|—
|—
|—
|4 482,75862
|9 446,65252
|4867,60946
|—
|—
|—
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|96,93230
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8
|Подпрограмма 7 «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|Всего
|—
|40 214,69870
|12 006,42800
|7 497,40800
|8 236,96900
|8 411,14000
|3 050,77426
|9 748,51600
|7 599,16605
|15 789,51100
|13 000,00000
|13 000,00000
|13 000,00000
|федеральный бюджет
|—
|2 256,10000
|9 006,42800
|4 497,40800
|5 230,43500
|5 411,14000
|—
|3 716,51600
|3 346,45200
|2 789,51100
|—
|—
|—
|областной бюджет
|—
|37 958,59870
|3 000,00000
|3 000,00000
|3 006,53400
|3 000,00000
|3 050,77426
|6 032,00000
|4 252,71405
|13 000,00000
|13 000,00000
|13 000,00000
|13 000,00000
|городской бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9
|Подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|Всего
|—
|—
|3 449,20000
|1 840,21341
|947,01773
|1 218,97602
|860,58500
|82,24000
|1 683,33337
|14 250,00000
|800,00000
|800,00000
|800,00000
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|—
|—
|1 350,00000
|—
|—
|308,02500
|—
|—
|1 440,60000
|5 850,00000
|—
|—
|—
|городской бюджет
|—
|—
|2 099,20000
|1 840,21341
|947,01773
|910,95102
|860,58500
|82,24000
|242,73337
|8 400,00000
|800,00000
|800,00000
|800,00000
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10
|Подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|Всего
|—
|—
|—
|—
|—
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|городской бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|30,00000
|средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11
|Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство»
|Всего
|90 000,00000
|—
|—
|—
|федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|областной бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|городской бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|90 000,00000
|—
|—
|—
|средства внебюджетных источников
|».