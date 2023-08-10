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Приложение 3

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          Приложение 3 к постановлению администрации городского округа город Елец от 03.08.2023  № 179   «Приложение  12 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»  
             
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»   
за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством   
                 
№ п/пНаименование подпрограммИсточники ресурсного обеспечения  
2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год2026 год 
123567891011121314151617 
1Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»Всего398 365,30700372 478,94421371 815,63667507 237,30948393 606,74800832 674,17207627 812,64053838 869,471731 263 454,17657893651,94905503765,41750235 356,34924235 356,34924 
федеральный бюджет18 297,249009 613,970309 006,4280072 063,7226794 430,43500171 957,24188274 463,85646212 223,43154187 434,1628067136,16588         — 
областной бюджет112 472,6480092 416,1175182 077,75547147 662,3894388 832,53000429 415,02352114 369,50844333 883,54833681 828,41791417991,83277331221,9175044 549,78990  44 549,78990 
городской бюджет267 595,41000270 448,8564280 731,45320287 414,26508210 343,78300231 301,90667238 979,27563292 762,49186394 191,59586408523,95040172 543,5000190 806,55934  190 806,55934 
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец89 972,6000096 138,7000022 675,2360023 650,3900021 561,6699931 956,3771938 025,24331131 158,63857151 753,3019672017,2583142 668,7000045 435,0000045 435,00000 
средства внебюджетных источников96,93230 
2Подпрограмма 1                                             «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»Всего107 679,067 163,2295692 279,02312158 248,685172 775,66999385 971,16420338 333,27664599 303,79256617 569,25100395549,09225357860,8276045 435,0000045 435,00000 
федеральный бюджет36 100,0000089 200,00000150 000,00000205 800,00000182 995,30000  —    — 
областной бюджет94 614,4000049 301,5295674603,7871298498,2950062 014,00000204 014,7870194 508,03333289 632,61261475 262,60156328399,44340315192,12760        — 
городской бюджет13 064,6000017 861,7000017 675,2360023 650,39021 561,6699931 956,3771938 025,24331126 675,87995142 306,6494467149,6488542 668,7000045 435,0000045 435,00000 
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец13 064,6000017 861,7000017 675,2360023 650,3900021 561,6699931 956,3771938 025,24331126675,87995142 306,6494467149,6488542 668,7000045 435,0000045 435,00000 
средства внебюджетных источников  
3Подпрограмма 2                                                     «Развитие транспортного обслуживания населения»Всего49 886,549 044,448 089,14557 416,19612 605,806169 231,7770317 242,6571010816,8485521 588,3174616 000,0000016 000,0000016 000,0000016 000,00000 
федеральный бюджет 
областной бюджет801,700001142,200001611,900001 217,656001 272,60000134 299,99992 
городской бюджет49 084,8000047 902,2000046 477,2450056 198,5400011 333,2060034 931,7771117 242,6571010816,8485521 588,3174616 000,0000016 000,0000016 000,0000016 000,00000 
средства внебюджетных источников  
4Подпрограмма 3                                             «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»Всего6 577,3000012 079,800004 800,000006 423,000005 220,000007 966,9797612 621,653385 137,661007918,899007 000,000007 000,000007 000,000007 000,00000 
федеральный бюджет2 971,979766 916,65338 
областной бюджет 
городской бюджет6 577,3000012 079,800004 800,000006 423,000005 220,000004 995,000005 705,000005 137,661007 918,899007 000,000007 000,000007 000,000007 000,00000 
средства внебюджетных источников  
5Подпрограмма 4                                           «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»Всего70 813,0070029 740,682007 024,1552014 288,5496092 773,3008933 908,03040280696,00049155943,84561 
федеральный бюджет18 297,249007 357,8703013 574,1221260 566,1758224 822,67554183 356,70449264346,65488 
областной бюджет10 056,548003 757,65530714,4274812 985,125074 425,2413033 439,3073511735,09073 
городской бюджет42 459,210 18 625,156407024,155219 222,000004 660,1135663 899,9882279 862,10000 
средства внебюджетных источников   
6Подпрограмма 5                                                 «Чистая вода» Всего13 823,8000012 083,0000015 570,0371514 919,7000010 882,7002231340,6593431340,65934 
федеральный бюджет 
областной бюджет28520,0000028520,00000 
городской бюджет13 823,8000012 083,0000015 570,0371514 919,7000010 882,700222820,659342820,65934 
средства внебюджетных источников   
7Подпрограмма 6                                                                                            «Содержание территории  городского округа город Елец»                                                                        Всего149 585,7162 153,13395188 597,64820260 892,10707182 938,58506245 555,58546162 900,39326179842,38322326369,20920199089,50019109 074,58990121750,68990121750,68990 
федеральный бюджет31 466,314671 181,02726688,94000731,00588 
областной бюджет7 000,00000256,133951512,0683544 946,4384322 539,39687 077,784113 825,5757833 793,69442167 433,1949559007,298643 029,789903 029,789903 029,78990 
городской бюджет142 585,70000161 897,00000187 085,57985184 382,42167160 399,18906158 477,80135157 893,79022145 359,74880158 205,00837140082,20155106 044,8000118 720,90000118 720,90000 
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец76 908,0000078 277,000005000,000004 482,758629 446,652524867,60946 
средства внебюджетных источников96,93230  
8Подпрограмма 7                                             «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»  Всего40 214,6987012 006,428007 497,408008 236,969008 411,140003 050,774269 748,516007 599,1660515 789,5110013 000,0000013 000,0000013 000,00000 
федеральный бюджет2 256,100009 006,428004 497,408005 230,435005 411,140003 716,516003 346,452002 789,51100 
областной бюджет37 958,598703 000,000003 000,000003 006,534003 000,000003 050,774266 032,000004 252,7140513 000,0000013 000,0000013 000,0000013 000,00000 
городской бюджет 
средства внебюджетных источников 
9Подпрограмма 8                                             «Территориальное планирование городского округа город Елец»Всего3 449,200001 840,21341947,017731 218,97602860,5850082,240001 683,3333714 250,00000800,00000800,00000800,00000 
федеральный бюджет 
областной бюджет1 350,00000308,025001 440,600005 850,00000 
городской бюджет2 099,200001 840,21341947,01773910,95102860,5850082,24000242,733378 400,00000800,00000800,00000800,00000 
средства внебюджетных источников  
10Подпрограмма 9                                             «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»Всего30,0000030,0000030,0000030,0000030,0000030,0000030,0000030,00000 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
городской бюджет30,0000030,0000030,0000030,0000030,0000030,0000030,0000030,00000 
средства внебюджетных источников  
11Подпрограмма 10                                             «Коммунальное хозяйство»Всего         90 000,00000 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
городской бюджет90 000,00000 
средства внебюджетных источников                 ».
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