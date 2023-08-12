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Краеведение

Уникальность единства природного ландшафта

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Каждый, кто хотя бы раз побывал в старинном городе Елец Липецкой области и имел удовольствие прогуляться по его живописным улицам, не может не отметить уникальность единства его природного и городского ландшафта.

Подробнее о сохранности композиции и силуэта застройки,
композиционно-видовых связей (панорам) города

Главный градостроительный принцип композиции и силуэта застройки Ельца подчинён активной роли природного ландшафта.

Рельеф местности определяет масштаб и габариты застройки, что в свою очередь создает визуальный ряд примеров сопряжения природных и внесённых человеком компонентов.

Анализ видовых раскрытий на город позволяет утверждать, что долины рек являются основными коридорами видимости на городскую архитектурно-городскую среду.

Панорамы города, раскрывающиеся со стороны реки Сосны, из Аргамачьей и Ламской слобод, сохранили живописный характер, являющийся характерной чертой русского города.

Главным композиционным элементом панорамы является центральное ядро, занимающее высокий мыс при слиянии двух рек.

Участки водораздельных плато имеют второстепенное значение в формировании пространства. Раскрывающиеся на них перспективы незначительны по размерам, ограничены ближайшей застройкой и в общей композиции имеют локальное значение. Но в тоже время доминанты городской планировочной структуры подчиняют окружающую их архитектурную среду.

В Ельце, как и в других русских городах, в разрывах между домами и поверх общего силуэта ближайшей застройки просматривается все его окружение — и купола церквей и дальние планы, включающие ландшафт. Благодаря этому создаётся открытый характер города, в котором единство городского и природного ландшафта является уникальным отличием

Удивительно органическая вовлечённость городской структуры в естественный природный ландшафт создаёт условия для множественных раскрытий на силуэтные доминанты при движении по улицам города

Другая особенность – диалог доминант между собой, от каждого храма существует визуальная связь с одним или несколькими другими храмами

Обращает на себя внимание, что сегодня места ранее существовавших храмов являются наилучшими точками для видовых раскрытий.

Анализ современного состояния композиции и силуэта города показал целостную его композиционную сохранность с утратами отдельных элементов и выявил объекты застройки XX в., оказывающие негативное влияние на исторические городские панорамы.

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