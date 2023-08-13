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Краеведение

Творческая встреча посвящённая родному краю

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Татьяна ЛАПИНА
Вчера, 12.08.23 г., в библиотеке им.М.Е. Салтыкова-Щедрина состоялась творческая встреча, посвящённая родному краю.

Поэты нашего города: Владимир Фалин, Михаил Трубицын, Ирина Титова, Людмила Шилова, Андрей Коннов, Анатолий Мельников и я — Татьяна Лапина читали свои стихи о Ельце и наших земляках, о природе и Родине.

Галина Шеламова и Ольга Тулинова рассказали присутствующим о встрече с Ельцом , о культурном и художественном наследии города.
И, действительно, в нашей елецкой округе -не только великолепный ландшафт и интереснейшие уголки природы, здесь отличный краеведческий музей, знаменитый кружевной промысел и целое литературное «гнездо»:
Бунинские Озёрки, Кропотово — Лермонтово (родовое имение отца великого поэта), Хрущёво (родина Пришвина), Пальна — Михайловка (имение Стаховичей)…

Архитектурное наследство Ельца насчитывает несколько десятков памятников: громада Вознесенского собора (архитектора К.А.Тона),
Знаменский женский монастырь на Каменной горе, старинный Казанский храм, Успенская церковь…

Сегодня мы с удовольствием вспомнили нашего земляка, прекрасного композитора, Тихона Николаевича Хренникова, а также, наших ушедших поэтов, писателей, композиторов (В.Горлова, Ю.Ширяева, В.Трубицына, А.Сакелари, А.Почтарёва, Л.Юсупова…).

В завершении этого замечательного праздника прозвучала песня композитора Валерия Завального на стихи Татьяны Лапиной : «Мой город Елец».

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