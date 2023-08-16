Газета Задонского района «Задонская правда» признана победителем конкурса «10 лучших газет России 2023». Награждение прошло в Задонске с участием первого вице-губернатора Липецкой области Александра Рябченко и председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

«Мы рады, что газеты живут, что люди их по-прежнему ценят и ждут. Труд журналистов Липецкой области получает признание на федеральном уровне. Подобные победы свидетельствуют о профессионализме работы редакций», – отметил Александр Рябченко.

Конкурс «10 лучших газет России» учреждён Союзом журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок» и проводится с 2014 года. Его главная цель – распространение опыта по созданию общественно значимого контента. Экспертный совет конкурса оценивает дизайн и содержание газет, проектную деятельность редакций, веб-сайты и аккаунты в социальных сетях.

В этом году дипломантами конкурса также стали областная «Липецкая газета», издание «Звезда» Становлянского района, «Вперед» Воловского района, «Сельские зори» Долгоруковского района, «Маяк» Тербунского района и «Красное знамя» Ельца. Кроме того, в торжественной обстановке областными наградами были отмечены сотрудники редакции «Задонской правды». А председатель СЖР Владимир Соловьев получил Почетный знак «Во славу земли Липецкой» за поддержку и внимание к липецкой журналистике.