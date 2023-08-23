В Грязях открыли движение по обеим полосам главной городской переправы. Контракт на реконструкцию моста через Матыру был заключен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в конце июня 2022 года. Подрядчик – «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» ранее ремонтировала Петровский мост в Липецке, построила переправу через Дон в Лебедяни и реконструировала мост в Данкове. В настоящее время возводит сооружение через Матырское водохранилище на Восточном обходе Липецка.

Длина грязинского моста — 101,5 м. Его построили в 1964 году, с тех пор капитально не ремонтировали. У сооружения четыре пролёта длиной 15 и 33 м. Теперь их соединяют не железобетонные, а металлические пролетные балки, на которых лежат ортотропные металлические плиты (это металлический настил с приваренными к нему продольными ребрами). Далее идет гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие.

Система водосбора предусматривает фильтрацию воды, это значит, что вода с проезжей части будет попадать в реку очищенной. Перильное ограждение — не металлическое, оно выполнено из современного композитного материала, прочного и долговечного, приспособленного к динамическим нагрузкам от подвижных мостовых конструкций.

Работы по реконструкции шли без перекрытия движения, по полосам. Специалисты провели подготовительные работы, перенесли коммуникации, разобрали сначала одну половину моста, отремонтировали и укрепили промежуточные и береговые опоры, смонтировали пролетные строения и мостовое полотно. Затем такие же работы провели на второй половине сооружения. Также подрядчик укрепил конусы, заменил плиты сопряжения, обустроил подходы к мосту и сделал новые лестницы. У моста – две полосы движения по 3,5 м и полутораметровые тротуары. Срок гарантии на несущие конструкции составит 8 лет, срок службы обновлённой переправы – не менее 50 лет.

«Последние несколько лет в области проводится большой объем ремонтных и строительных дорожных работ с привлечением колоссальных федеральных средств. Качество магистралей значительно улучшается. Будем стараться не снижать темп и в будущем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.