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создаётся дополнительный отдел по контролю качества дорог

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил тщательнее контролировать качество отремонтированных дорог. Этот вопрос сегодня стал одним из основных на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

В частности, речь шла о недавно состоявшемся аукционе по ремонту 33 участков дорожной сети в Липецке. Торги прошли с понижением стоимости. Работы 2024 году проведёт компания «Инфинити групп».

«С одной стороны, для нас это плюс. А с другой, не обещают ли больше, чем могут предложить. Тут нужно пристально следить за качеством», – сказал губернатор.

Как сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина, в администрации областного центра в рамках контрактов предусмотрели жёсткие требования к графику и качеству работ.

«Кроме этого, совместно с Дорожным агентством Липецкой области создаётся дополнительный отдел по контролю качества дорог. Опыт внедрения в реестр недобросовестных у нас есть. Будем жесточайшим образом следить», – сказала Евгения Уваркина.

Игорь Артамонов подчеркнул, что особое внимание будет уделено дорогам, которые на гарантийном сроке. Он добавил, что совещания по качеству ремонта дорог будет проводить еженедельно и ждёт от профильных ведомств отчётов с фото и видео, а от подрядчиков – добросовестного исполнения обязанностей. 

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