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Это положительно влияет на уровень жизни

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В этом году в 37 обновлённых сельских отделениях почты региона откроют «уголки здоровья». Здесь с помощью медицинских приборов (тонометров, пульсоксиметров и бесконтактных термометров) жители смогут самостоятельно проверить основные показатели здоровья.

Первые уголки здоровья появились в четырёх обновлённых сельских отделениях Почты России в Липецкой области в прошлом году. В 2023 гоже модернизируют еще 37 отделений. Клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Во всех почтовых отделениях для этого есть необходимые медицинские приборы, а также информационные материалы для помощи в диагностике. 

«Почта с ее огромной сетью отделений и маршрутов всегда была и остается стратегическим объектом. Последние годы проводится перезагрузка отрасли. В результате отделения становятся более комфортными, расширяется перечень их услуг. Это положительно влияет на уровень жизни территорий в целом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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