Экспонаты Липецкого областного краеведческого музея будут представлены на выставке в поселке Лев Толстой. 7 сентября в местном филиале главного музея региона – в Картинной галерее имени Н. А. Сысоева – откроется выставка «Лев Толстой и Липецкий край», посвященная 195-летию со дня рождения всемирно известного русского писателя.

Экскурсоводы расскажут о связи Льва Николаевича Толстого с липецким краем. Гений пера и мысли часто здесь бывал, общался и даже был дружен со многими нашими земляками, в числе которых Алексей Жемчужников, Михаил и Александр Стаховичи, пианист Константин Игумнов, историк, издатель Петр Бартенев.

На выставке можно будет увидеть фотографии крестьян в столовых, которые Лев Николаевич открывал для нуждающихся в Данковском уезде во время голода, охватившего центральные губернии России в конце 19 века. Жить жизнью народа, облегчать его страдания – эти основные принципы Л.Н. Толстого проиллюстрируют предметы крестьянского быта того времени.

О последних днях земной жизни Льва Николаевича Толстого, прошедших на железнодорожной станции Астапово, расскажут отдельные документы. Например, посетители увидят телеграмму от воспитанников гимназии города Пятигорска со словами соболезнования, циркуляр тамбовского губернатора уездным исправникам и полицмейстерам о предупредительных мерах в случае смерти Л.Н.Толстого и другие экспонаты той эпохи.

Выставка «Лев Толстой и Липецкий край» в Картинной галерее имени Н.А. Сысоева поселка Лев Толстой продлится до 28 октября 2023 года. «Лев Толстой – несомненно, фигура значимая в истории русской литературы. Знакомство с наследием писателя и мыслителя может быть интересным не только людям, изучающим его творчество, и не только краеведам, которые собирают сведения об известных персонах родной земли, но и всем россиянам», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.