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Дети – самое дорогое, что у нас есть

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В Липецкой области прошел традиционный слет опекунский семей. Он объединил 21 замещающую семью, в которой воспитываются 36 детей, а также представителей муниципальных органов опеки и попечительства, ассоциации замещающих семей. Участников приветствовали вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова.

Семьи приняли участие в большой анимационной программе, квестах, веселых развлечениях в веревочном городке, поиграли в лазертаг. Для детей прошел мастер-класс по изготовлению игрушки-антистресс, сумок-шопперов, тренинг по танцевально-двигательной терапии. Родители могли получить консультацию опытного психолога. Для руководителей органов опеки и попечительства прошел круглый стол «О важном», тренинг, направленный на повышения стрессоустойчивости. Лучшие опекунские и приемные семьи региона наградили памятными подарками. Специалисты, чья профессиональная деятельность связана с заботой о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей — благодарственными письмами и почетными грамотами. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» выбрали лучшую приемную семью области. В этом году победителем стала приемная многодетная семья Чеботаревых из Липецкого района, в которой воспитываются 9 детей. В Липецкой области прошел традиционный Слет опекунских семей Сегодня в регионе более 1300 приемных и опекунских семей, в них воспитывается 1888 детей. Еще 207 мечтают о родительском доме. «Дети – самое дорогое, что у нас есть, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Замечательно, что в регионе так много семей, готовых подарить любовь и заботу детям, которые в этом так сильно нуждаются. Это заслуживает большого уважения и поддержки, которую мы всегда будем оказывать».

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