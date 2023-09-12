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В Липецкой области внедряется множество цифровых сервисов

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Липецкая область — третий регион, в котором можно оформить получение региональных онлайн-услуг с использованием электронной подписи через мобильное приложение «Госключ». Министерство цифрового развития РФ дало положительное заключение на использование приложения в Липецкой области и особенно отметило бесшовную интеграцию систем.

Используя электронную подпись, жители Липецкой области могут получить земельный участок без проведения торгов, заключить соглашение о перераспределении участков, находящихся в частной собственности, и земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установить сервитут в отношении земельного участка. Услуга успешно протестирована командой управления цифрового развития, управления имущественных и земельных отношений области и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

«В Липецкой области внедряется множество цифровых сервисов, позволяющих значительно упростить получение услуг и исключить ошибки за счет отлаженного электронного межведомственного взаимодействия», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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