Бесплатные занятия в творческих, спортивных объединениях и детских коллективах посещают свыше 7000 юных липчан. В новом учебном году еще 1367 школьников пополнят секции и клубы сферы дополнительного образования Липецкой области.

Чтобы заинтересовать детей, педагоги открывают новые направления обучения, которые востребованы молодым поколением. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, в районах созданы 17 новых детских объединений, в том числе детский фитнес, театральные студии, судомоделирование, мультипликация, туристско-краеведческие кружки.

Липецкая область четвертый год реализует федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Самые творческие и активные школьники принимают участие, занимают призовые места и побеждают во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. В регионе ведется масштабная работа для самореализации юного поколения со школьной скамьи. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее способностей – приоритет в работе правительства области на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.