Продолжается строительство отделения общей врачебной практики в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Работы ведутся по национальному проекту «Здравоохранение». Новое здание позволит оказывать качественную медицинскую помощь в современных условиях более чем двум тысячам жителей Талицкого Чамлыка и соседних сёл.

«Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьёзных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В структуре отделения предусмотрено 2 кабинета врача общей врачебной практики, кабинет доврачебного осмотра, прививочный кабинет, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар и другие.