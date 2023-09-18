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18 человек получили высокие областные награды

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Торжественная церемония чествования выдающихся граждан Липецкой области прошла сегодня в правительстве региона. Государственные и областные награды липчанам вручил губернатор Игорь Артамонов.

Поздравляя героев дня со знаменательным событием, он поблагодарил липчан за многолетний добросовестный труд: «Спасибо вам за профессионализм и любовь к делу, которому служите. Ваши успехи напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона. Желаю вам новых высоких достижений в работе на благо Липецкой области и всей России!» Высоких наград удостоены 23 жителя региона. Из них пять человек отмечены государственными наградами России.

В соответствии с Указом Президента РФ за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные супруги Алексей Калинин и Юлия Лазарева. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области образования присвоено учителю физической культуры школы №1 села Кривополянье Чаплыгинского района Александру Ларину. За заслуги в сфере строительства и добросовестный многолетний труд почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» удостоены сварщик арматурных сеток и каркасов акционерного общества специализированного застройщика «Домостроительный комбинат» Юрий Захаров и электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, общества с ограниченной ответственностью «СУ-3» Валерий Крутских.

Еще 18 человек получили высокие областные награды. В их числе были работники промышленности и сферы культуры, медики, педагоги, специалисты других отраслей.

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