Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня представил своего нового заместителя
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня представил своего нового заместителя. Им станет Юлия Котлярова. Руководитель области подчеркнул, что должность вводится для усиления контроля исполнения поручений Президента РФ и реализации национальных и региональных проектов.
«Надеюсь, во взаимодействии с контрольно-счётной палатой и областным парламентом мы сможем в целом улучшить результат, которого ждут жители области», – прокомментировал губернатор.
Юлия Вадимовна Котлярова родилась в 1983 году. Окончила Липецкий государственный педагогический университет. Трудовую деятельность начала в сфере культуры, где в том числе занимала ряд руководящих должностей. Имеет опыт работы в молодёжной политике, в частности, была председателем Липецкой общественной организации Российский Союз молодёжи. С 2012 года занимала пост директора Дворца культуры «Сокол» в Липецке. С 2018 года работает в региональном правительстве. До настоящего назначения занимала пост начальника управления контроля и протокола губернатора Липецкой области. Замужем, две дочери.