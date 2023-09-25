Елецкие пейзажи в работах Н. И. Москалева

В художественном музее проходит выставка работ елецкого художника Н. И. Москалева (1897 — 1968), приуроченная ко дню его рождения. Картины предоставили краеведы В. М. Кузубов и А. М. Нечаев.



Наш художник

Николай Иванович Москалев родился 18 сентября 1897 года в Ельце в мещанской семье. Окончил церковно-приходскую школу и реальное училище. В 1917 году призван в царскую армию, служил юнкером. В 1918-м добровольно стал красноармейцем. Служил в политотделе Елецкого гарнизона, где занимался оформительской деятельностью, рисовал плакаты, воззвания, прочую наглядную агитацию.

В 1920 — 1922 годах, после демобилизации, преподавал графическую грамоту на Елецком рабфаке, одновременно работая художником-декоратором в городском драматическом театре и художником-карикатуристом в елецком отделении «Окон РОСТА», состоял в Союзе елецких художников. В 1922 году переехал в Москву.

Учился в столичных Высших художественно-технических мастерских. В день открытия Центрального дома Красной армии, 23 марта 1928 года, назначен его главным художником и проработал в этой должности 35 лет, до 1963 года.

Много трудился в жанре плаката, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Известные его работы — «Смерть фашистской гадине», «Прочь от Москвы, фашистская гадина!», «Под Москвой фон Бок заработал себе в бок!».



Автор воинских наград

Прославился наш земляк и как медальер. Разработкой внешнего вида нагрудных знаков Москалев занялся еще в 1930-е годы, выполнив рисунки знаков «Отличник РККА», «Участнику Хасанских боев», «Участник спортколлектива ЦДКА». Известность к художнику пришла в годы Великой Отечественной войны, когда он создал десятки эскизов к боевым наградам: орденам Кутузова, Славы, Богдана Хмельницкого (соавтор); медалям «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «Партизану Отечественной войны», «За безупречную службу»; наградному знаку «20-летие Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской армии».



Любил и рисовал Елец

Николай Иванович не забывал про родной Елец и часто приезжал сюда. Он посвятил малой родине много живописных работ, а также создал современный городской герб на основе исторического.

Для выставки краевед В. М. Кузубов предоставил работы Москалева конца 1930-х и 1960-х годов, изображающие елецкие пейзажи, а А. М. Нечаев — картину «Голосуем за Советскую власть» 1921 года («Краснознаменка» публиковала материал об этой работе художника в № 31 за 3 августа). На полотне изображен центр города, где в декабре 1921 года в здании нынешней детской школы искусств им. Л. Соколовой проходили выборы в Верховный Совет депутатов. В. М. Кузубов также подарил музею агитационный пропагандистский блокнот, принадлежавший Н. И. Москалеву, на обратных сторонах листов которого художник зарисовал сельские пейзажи. Эти рисунки он сделал в 1918 году, когда работал в политотделе Елецкого гарнизона.

Андрей ПАШИНСКИЙ