В ЕГУ им. И. А. Бунина образование получают немало иностранцев, в их числе и молодежь из КНР. Гости из Поднебесной пока осваиваются на новом месте, учат русский язык и традиции.

Ху Цзячэн — студент ЕГУ им. И. А. Бунина.

В прошлом году между елецким университетом и Цзянсийским профессионально-техническим институтом был заключен договор по программе двойных дипломов. Она предполагает двухлетнее обучение наших дальневосточных соседей в Ельце по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Студенты из Китая уже прошли аналогичный по времени курс в родном Цзянсийском институте, и теперь их ждет учеба в Ельце, где в итоге они пройдут этап защиты выпускных квалификационных работ.

Будущие специалисты научатся в ЕГУ им. И. А. Бунина работать с непростыми вычислительными машинами, электронными системами, комплексами и сетями, а также освоят программное обеспечение, техническую и правовую сторону подобной работы.

Помимо всестороннего изучения языков программирования, гости из Китая прилежно учат русский язык, пока при помощи онлайн-переводчика. Знание великого и могучего необходимо ребятам не только для комфортной жизни в новой стране, но и потому, что занятия в ЕГУ проводятся исключительно на русском языке. Впрочем, некоторые сложные учебные моменты дублируются на слайдах с китайскими иероглифами.

Сейчас студенты знакомятся с Ельцом, привыкают к новой местности и климату, осваиваются в общежитии. В начале учебного года вместе со своим куратором и преподавателем Натальей Александровной Гнездиловой они побывали на праздновании Дня города и остались под большим впечатлением от масштабов события. Некоторые так прониклись атмосферой праздника и гостеприимства, что не исключают возможности остаться в нашем городе, чтобы работать программистами на здешних предприятиях.