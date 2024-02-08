«ФрутаНям» — для пользы и удовольствия

В конце января Т. Э. Атаманова отмечает два дня рождения — свой, а с недавних пор и собственного бизнеса. «Три года назад сделала себе такой подарок — открыла небольшое дело», — улыбается Татьяна Эдуардовна. И за это время ее бренд «ФрутаНям» стал узнаваемым, причем не только в Ельце.





Год первый: экспериментальный



Продукция Татьяны Атамановой интересна в первую очередь приверженцам здорового питания, а по вкусу нравится всем.

— Сначала готовила только пастилу и фруктовые чипсы. Из них составляла небольшие подарочные наборы. Потом начала делать леденцы из изомальта (такой заменитель сахара). Сейчас ассортимент гораздо шире, — рассказывает Татьяна Эдуардовна.

Идея пришла, как это часто бывает, в декретном отпуске. Работник банковской сферы захотела заняться чем-то совсем не похожим на привычный вид деятельности. Решала, что выбрать. Может, печь торты? У Татьяны это неплохо получалось. Заняться шитьем? И к этому способности имелись.



На верную мысль натолкнули походы в магазины за сладостями детям. Просит ребенок, допустим, леденец. Мама изучила состав и поняла, что ничего натурального в нем почти нет.

В Интернете прошла курсы у краснодарского нутрициолога (специалиста по правильному питанию). Та открыла бизнес по производству сухофруктов. Татьяна Эдуардовна решила последовать примеру.



— Конкуренции в Ельце на тот момент ноль, — вспоминает она. — Увидела, что людям моя продукция нравится, есть спрос. Первые партии сушеных яблок, груш, апельсинов реализовывала через соцсети, постепенно расширяла ассортимент. Это было время экспериментов.





Год второй: методом проб и ошибок



Первыми новинку оценили сыновья Татьяны. Потом — дети друзей, знакомых. И им понравилось. Поначалу работала на износ (двое маленьких детей), так что приходилось порой трудиться и по ночам. Однако ударный труд постепенно начал давать плоды.



От идеи производить натуральные сладости, причем без сахара, Татьяна Атаманова не отступила. К ним прибавились еще и чаи.

— Травы собираю сама. Горячая пора — с мая по сентябрь, — рассказывает Т. Э. Атаманова. — Лист смородины, малины беру из сада родителей. Сначала обходилась собственными плодами. Теперь своего урожая не хватает, покупаю ягоды, а еще яблоки и груши у частников. Экзотические киви, бананы, ананасы в изобилии на рынке. Смотрю, чтобы все было отличного качества и по приемлемой цене.

Такой выходит и вся продукция. Сборам из ароматных трав Татьяна Эдуардовна сама дает названия. Есть «Хворобой» с целебным зверобоем и шиповником, «Аромат лета» с чабрецом и малиной, «Душистый» с мятой и душицей (а всего пять наименований) плюс «чайные бомбочки», где уже есть подсластитель, и специальные ложечки с порцией на один раз.



— Использую не так много ингредиентов — достаточно трех — четырех компонентов, — делится секретами Т. Атаманова. — Главное, чтобы все между собой сочетались. Рецепты подбираю сама. Изучала свойства трав, как они влияют на самочувствие человека. Хотелось эксклюзива. Это и пастилы касается: дорабатываю уже известные рецепты, что-то из них убираю или же, напротив, добавляю на свой вкус в соответствии с полученным опытом.





Год третий: новый этап



Минувший год — время выхода на новый этап развития бизнеса. Тому способствовало сразу два события.

Первое — выход на маркетплейс. Теперь продукцию (кстати, она имеет сертификат соответствия) можно заказать на «Вайлдберриз». А второе — оформление социального контракта, позволившего расширить производство.



— Все мое рабочее место размещалось в одной 11-метровой комнате в квартире, где живем с мужем и сыновьями, — говорит Татьяна Эдуардовна. — Там же храню ингредиенты — отдельно, каждый раз готовлю свежий микс. Техника и упаковка тоже в комнате.

Соцконтракт помог оформить ИП, снять помещение, скоро здесь появится новое оборудование: холодильники, морозильники, духовки, индукционные печи, дегидраторы, миксеры, блендеры. Переезд планирует в следующем месяце.



— Стараюсь ориентироваться на клиента, — говорит предприниматель. — Могу приготовить любой набор с каким угодно составом, вкусом и ароматом — в подарок,

например. Если нужно, предлагаю фруктовые чипсы по отдельности. Хочу, чтобы все получалось идеально, чтобы красивыми были и упаковка, и содержимое. Основной показатель качества для меня — когда клиент возвращается. Значит, понравилось!

Кстати сказать, постоянные покупатели знают, что предприниматель иногда предлагает свою продукцию на ярма

рках, причем не только в Ельце, и специально приходят за ней.

Недавно Татьяна стала выпускать козинаки. Поначалу знакомые отнеслись к идее скептически: ну кому интересен продукт, о который зубы сломаешь. Оказалось, сладость не обязательно должна быть такой, как в магазине — приторной и каменной. Козинаки от Татьяны Атамановой тают во рту. Они пришлись по вкусу (и по зубам) не только малышам, но и пожилым людям.



— В любом деле нужно развитие, — считает Т. Э. Атаманова. — Если стоять на месте, тебя обязательно опередят. И тогда начнется спад.

Самой Татьяне это не грозит, у нее много идей, а реализовать их позволяет в том числе и такая помощь от государства, как социальный контракт.