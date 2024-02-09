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Юбилей

Богатырь Александр Кокоткин

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Свой полувековой юбилей отметил известный елецкий богатырь Александр Кокоткин, не раз становившийся чемпионом на всероссийских, европейских и мировых первенствах по силовому многоборью и пауэрлифтингу.


Подполковник в отставке, военный пенсионер Александр Кокоткин еще и мастер спорта России по жиму штанги лежа, регулярный участник состязаний для опытных силачей, где неизменно демонстрирует отличные результаты.
Чтобы их добиваться, помогают регулярные тренировки на базе спорт­школы № 1 (директор В. Д. Трубицын) и работа над собой. Около 30 лет Александр отдал любимому делу — силовым видам спорта. Еще школьником занимался тяжелой атлетикой у известного тренера, мастера спорта СССР Юрия Ширяева. Затем совершенствовал технику и перенимал богатырские секреты у трехкратного чемпиона Европы по пауэрлифтингу, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, нашего земляка Юрия Колчева.
Сейчас Александр Кокоткин объединил вокруг себя энтузиастов, «качающих железо». Вместе они тренируются и передают друг другу, а также молодым атлетам спортивные навыки и мастерство.

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