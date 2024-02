Постановление администрации городского округа город Елец от 08. 02. 2024 №159 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 24.12.2021 No 1981 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 05.08.2022 No 1432, от 22.11.2022 No 1573, от 03.02.2023 No 22, от 30.05.2023 No 120, от 24.07.2023 No 172, от 19.09.2023 No 218, от 30.10.2023 No 339, от 15.12.2023 No 743)»