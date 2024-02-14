Представители науки и аграрии обсудили перспективы развития производства масличных культур в Липецкой области. На прошедшей на днях встрече речь шла о перспективных сортах и гибридах масличных культур отечественной селекции: рапсе, подсолнечнике и сое.

В регионе в нынешнем году площади под этими экспортоориентированными культурами вырастут в среднем еще на 12%. В 2023-м в Липецкой области с рекордных 421 тыс. гектаров получили лучший в истории региона урожай – 915 тыс. тонн. В этом году валовой сбор масличных культур планируется увеличить до 1 млн тонн. «В преддверии весеннего сева вопрос обеспеченности семенами является одним из самых главных», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

У Липецкой области есть преимущества, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. В области уже много лет работает Липецкий научно-исследовательский институт рапса, который с недавних пор является филиалом Федерального научного центра «ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта». Он специализируется на разработке новых методов селекции и создании на их основе высокопродуктивных и устойчивых к стрессам гибридов и сортов масличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам страны. Там, в том числе, выводят сорта, которые наиболее полно соответствуют климатическим условиям Липецкой области. Представители института рассказали на встрече о своих разработках.

Тема развития отечественного семеноводства очень актуальная, добавили в управлении сельского хозяйства. Задача обеспечения внутреннего рынка семенами российской селекции поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным. В 2020 году в Доктрину продовольственной безопасности России добавлены семена сельхозкультур отечественной селекции, и уровень самообеспечения ими должен составлять не менее 75%.