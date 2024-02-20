Сварщиков, слесарей, монтеров, электриков, машинистов экскаваторов сегодня чествовали в правительстве Липецкой области. 13-14 января 2024 года из-за порыва сетей без отопления осталось более 300 многоквартирных домов. Рабочие теплосетей провели больше суток в тридцатиградусный мороз, ремонтируя трубы в Липецке на улицах Толстого и Барашева. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил рабочих теплосетей и вручил им благодарственные письма Правительства Липецкой области. Всего награды получили 46 человек.

«Спасибо за ваш труд. В тяжелый для города момент вы работали самоотверженно и слаженно и сделали все возможное, чтобы в дома липчан пришло тепло. Благодаря вашему профессионализму быстро удалось стабилизировать теплоснабжение в домах», — сказал Игорь Артамонов.