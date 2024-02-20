XII Фестиваль «Отряды начинаются здесь!», посвящённый празднованию Дня российских студенческих отрядов, прошел в Липецком государственном техническом университете. В нем приняли участие более 800 представителей вузов и ссузов Липецкой области, где есть студенческие отряды. Во время каникул парни и девушки охотно работают на стройках, в медицинских учреждениях, на поездах, в оздоровительных загородных лагерях. В Липецкой области студотряды работают по восьми направлениям: студенческие отряды проводников, педагогические, сервисные и оперативные, строительные, энергетические, сельскохозяйственные, медицинские отряды.

«Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах», – считает губернатор Игорь Артамонов.