Чтобы принять участие, бизнесменам необходимо выполнить два условия. Подписаться на соцсети Фонда в телеграме и ВКонтакте. И написать свою бизнес-историю под постом о конкурсе в любой социальной сети до 1 марта. Предпринимателям предлагают рассказать о своем деле, о том, с какими трудностями пришлось столкнуться, каких успехов добились. Организаторы приветствуют смешные, интересные, мотивирующие истории. Заемщики Фонда могут рассказать, какой поддержкой воспользовались и как она им помогла.

Итоги подведут 12 марта на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Фонда. Липецкий областной Фонд поддержки МСП является государственной микрофинансовой организацией и ведёт деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его главная задача – поддерживать субъекты МСП и самозанятых граждан. Организация оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках, предоставляя поручительства.

«Малый и средний бизнес становится все более реальной и ощутимой силой, делающей серьезный вклад в экономику, а также социальное развитие», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.