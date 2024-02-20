Как сообщили в администрации Ельца, городские школы через кадетские классы возрождают традиции офицерства, исконно русской культуры воинского служения, долга. Такой подход дисциплинирует и воспитывает характер, готовит юных кадетов к курсантской и армейской жизни. Елецкие кадеты – постоянные участники походов по местам боевой славы, лыжных переходов, уроков мужества и вахт памяти, дней воинской славы и торжественных шествий на Красной площади, посвящённых Дню Победы.

«Программ воспитания патриотизма у молодежи множество. Среди них – организация кадетских классов. Это направление уже доказало свою эффективность. В Липецкой области сформировано множество кадетских классов разной направленности – казачьих, морских, авиационных и других. Ребята с удовольствием учатся в них, чувствуя себя частью чего-то важного, углубленно изучают историю и знакомятся с основами военного дела», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.