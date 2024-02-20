Многоэтажка в Центральном районе Мариуполя лишилась части квартир на верхних этажах во время боевых действий, таковы последствия артиллерийского прилета. В дом было два прямых попадания, за считанные секунды обваливались несколько квартир. Угла здания практически не было, трех этажей не стало. По словам жителей, два месяца им пришлось провести в подвалах, многие из них не уехали, ждали окончания боевых действий. Изначально дом определили под снос, но люди настояли на восстановлении.

Сейчас работы на финишной прямой. Липецкие строители восстановили недостающие плиты перекрытия, стены первого и второго подъезда, инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери. Сейчас ведут работы по восстановлению балконных плит и ограждений и ремонт подъездов.

Всего под контролем ФКР Липецкой области находится три дома с сильными конструктивными повреждениями. Как сообщили в ФКР Липецкой области, изначально эти дома планировались под снос, но потом были проведены обследования и дано заключение, что их возможно восстановить. Главной задачей было закрыть тепловой контур и отремонтировать коммуникации, чтобы жители, которые остались в части квартир, могли снова комфортно себя чувствовать, жить в теплом помещении и готовить еду. На данный момент работы во всех трех домах находятся на завершающем этапе. Все они в скором времени будут переданы городу.

Всего за Липецкой областью в Мариуполе закреплено для восстановления 30 объектов, а это 62384 квадратных метра жилья для 1992 жителей и 5148 квадратных метров помещений соцкультбыта. Одновременно на объектах трудилось до 500 человек, как из Липецкой области, так и местных строителей. Работы выполняются за счет средств из федерального бюджета, проходят под контролем ООО «РКС-НР» при координации Минстроя России и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Липецкая область активно поддерживает новые регионы всеми возможными способами, в частности, делая свой вклад в восстановление городов и населенных пунктов. Липецкие строители работают на совесть и стараются завершить объекты в срок, понимая что во многом от этого зависит то, когда привычная мирная жизнь вернется на эти территории», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.