Про тайные венчания в Ельце

Роман ДЕМИН

На прошлой неделе весь западный мир отмечал праздник всех влюбленных, или День святого Валентина.



Откуда корни?



По одной из легенд, в Европе его празднуют в честь итальянского священника, тайно венчавшего древнеримские парочки влюбленных и в конце концов поплатившегося за это жизнью.

Однако есть и иная версия, говорящая о том, что празднование этого дня заменило собой луперкалии — архаичный праздник плодородия, приходившийся на середину февраля. Иными словами, произошла замена языческого культа христианским, что нередко случалось на протяжении человеческой истории.

Так что традиция дарить друг другу подарки и открытки в форме сердца — «валентинки» — уходит своими корнями в очень глубокую древность.

Храм Введения — старейшая каменная церковь в Ельце.



Выходила замуж Катерина



Кстати сказать, в Ельце ровно 265 лет назад и вправду жил свой «валентин», вершивший те же дела, что и его легендарный древнеримский предшественник. О елецком священнике, тайно венчавшем молодоженов, сохранился натуральный документ — донос «неравнодушных людей», жен местных купцов в городскую провинциальную канцелярию. Сия бумага, датируемая 15 февраля 1759 года, гласит, что «крепостная их дворовая — девка Катерина Быканова, которая следует им по наследству, бежав от них и покрав собственные их пожитки и денег немалое число, вышла замуж» за служилого из курского полка ландмилиции (это такой род войск на поселении, существовавший в России в 1713 — 1775 годах), Семена Быканова.



Беглую венчал под алтарем



Сама же девка Катерина на допросе показала, что «она венчана г. Ельца церкви Введения Пресвятыя Богородицы попом Иосифом Федоровым сыном Леонтьевым ночным временем, без венечной памяти и в неосвященной, вновь строющейся в г. Ельце каменным зданием церкви Введения Пресвятыя Богородицы, под алтарем в палате, заведомо что она беглая». К слову сказать, за процедуру венчания священник получил от жениха один рубль. Стало быть, не таким уж и бескорыстным был этот елецкий «валентин». Да и в труде краеведа А. Воскресенского, откуда и взяты эти строки, поп Иосиф и вовсе охарактеризован отъявленным негодяем.

Участников тех событий (а ведь какие страсти кипели!) давно уж нет на свете, зато Введенский храм сохранился доныне. В советские времена в той самой «палате под алтарем» торговали керосином. В 1977 году начались работы по реставрации церкви, а ныне здесь, слава Богу, вновь проходят службы.



Где Розанов стал православным?



Еще один известный случай тайного венчания имел место в Ельце в самом конце XIX века. Причем фигурантом того дела был знаменитый русский философ В. В. Розанов, тоже причастный к Введенскому храму. Василий Васильевич во время проживания в Ельце писал своему коллеге, другому русскому философу К. Н. Леонтьеву: «Православным я стал лишь недавно, помолившись несколько раз в церкви Введения… Храм навсегда для меня милый, моя нравственная Родина. Около его стены хотел бы я быть похороненным». Впрочем, тайное венчание Розанова произошло в другом елецком храме.



В каком храме венчаны?



Первой женой Василия Васильевича стала Аполлинария Прокофьевна Суслова, некогда состоявшая в очень близких отношениях с писателем Ф. М. Достоевским. Розанов (в свое время фанатевший от гения Федора Михайловича) женился на ней в 1880 году, и брак этот оказался мало того что неудачным, он попросту изводил несчастного мужа. Даже после расставания с супругом А. П. Суслова не давала ему развода.

Приехав в Елец, где его ждала карьера преподавателя, В. В. Розанов встретил здесь свою настоящую любовь — Варвару Дмитриевну Бутягину. С ней-то он и обвенчался втайне в церкви Калабинского детского приюта (некогда располагалась на территории Детского парка) 5 мая 1891 года.



Почему покинули Елец?



Кстати сказать, из-за этого венчания чете Розановых пришлось покинуть любимый ими обоими Елец. Дело в том, что священник, совершивший тайный обряд (это был уважаемый батюшка с высокими нравственными принципами), взял с новобрачных обязательство: они непременно должны переехать в другой город. Подобные браки тогда считались незаконными и грозили священнику наказанием, вплоть до ссылки в Сибирь. Сохранить же тайное венчание в маленьком Ельце в то время было просто нереально.