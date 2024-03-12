Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил предприятие ООО «Гермес-Липецк». В апреле прошлого года в ООО «Виссманн Липецк» поменялся собственник. Новое предприятие ООО «Гермес-Липецк», входящее в состав промышленной группы «Гермес», уже весной прошлого года вышло на уровень локализации в 100%. Было запущено серийное производство вирбуляторов – изделий особой сложной формы, не имеющих аналогов на российском рынке. «Предприятие поменяло собственника и при этом ничего не потеряло. Это позитивный момент», – отметил Игорь Артамонов.

Всего было локализовано более 200 материалов от теплоизоляции, трубных деталей до вакуумного формования и изготовления отдельных деталей по специальному заказу. «За год мы сделали невероятный путь – стали российским предприятием, сохранили и улучшили все лучшее от немцев. Наша команда добилась многого, сосредоточившись на стабилизации и локализации всех процессов. Сегодня мы гордимся сохранением более 80% команды, и тем, что многие, кто уходил от нас в турбулентные времена, возвращаются. В этом году мы сфокусировались на развитии, планируем запустить третью смену и набрать еще 60 человек» – сообщила Полина Шарова, собственник промышленной группы Гермес.

Для привлечения квалифицированных кадров «Гермес-Липецк» активно сотрудничает с вузами и колледжами, в частности, Грязинским техническим колледжем, организует учебную практику и стажировки, конкурсы для молодых сварщиков, а также предоставляет расходные материалы для обучения будущих специалистов. Губернатору показали сварочный класс, где обучают будущих специалистов.

«На предприятии есть 60 высокооплачиваемых вакансий. С руководством предприятия обсудили ряд мероприятий, чтобы компания получила трудовые ресурсы и все были довольны. Например, можно привлекать сотрудников с меньшим опытом, обучать их с нуля, чтобы они становились сварщиками, слесарями и работали на предприятии. Гермес-Липецк помогает Грязинскому колледжу с оборудованием, сейчас разговариваем о ремонте общежития. Компания готова обучать студентов на своем оборудовании, готова делать разные программы для адаптации ребят, которые придут на это производство», – отметил Игорь Артамонов.

Изначально завод в Липецке был рассчитан на выпуск 250–300 промышленных котлов в год и к моменту запуска производства уровень локализации составлял 20%. С момента старта работы предприятия в 2017 году предприятие за три года вышло на плановый объем производства, постоянно наращивая объем заказов. Объем производства в 2023 году составил свыше 500 котлов.

За годы работы продукция завода завоевала доверие клиентов, что подтверждается динамичным ростом заказов на промышленные котлы серии Vitomax из разных регионов России и стран СНГ. Чтобы удовлетворить высокий спрос на оборудование, было принято решение о расширении производственных площадей предприятия и строительстве дополнительного цеха, а также о модернизации существующего парка производственного оборудования с целью повышения эффективности. Общий объем планируемых инвестиций составляет около 500 миллионов рублей.

Планируемые изменения позволят предприятию увеличить производственные мощности до более чем 1000 котлов в год и создать около 70 новых рабочих мест.

Строительство нового цеха и модернизация оборудования позволят предприятию расширить ассортимент продукции и удовлетворить растущий спрос на промышленные котлы. Это не только повысит конкурентоспособность завода, но и создаст новые рабочие места и возможности для развития региона.

Кроме того, Игорь Артамонов оценил этапы строительства завода по производству огнеупорной продукции ООО «Сибу Индастриэл». Предприятие получило статус резидента в 2022 году. Сегодня первый цех по производству шлакообразующих смесей, который планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года, готов на 95%. Заявленный объем инвестиций — 3,5 млрд.руб, в настоящее время освоено около 2млрд.руб. К концу 2024 года здесь начнут производить теплоизолирующие и шлакообразующие смеси для розлива жидкого металла. Производство на первой линии составит 1250 тонн в месяц.