Организаторы большого семейного проекта «Всей семьей» приглашают к очередному розыгрышу призов. Партнер проекта – компания NetPrint – разыграет среди выполнивших задание семей 100 тысяч семейных фотокниг, снимки для которых можно будет подобрать самостоятельно.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо прийти 15-17 марта на избирательный участок всей семьей и сделать общую фотографию на фоне избирательного участка. Чем больше членов семьи будет на фото, тем лучше. Если вы голосуете дистанционно, можно сделать общее фото у компьютера с экраном. Этот снимок нужно опубликовать на своей странице в VK с хештегами #всейсемьей и #всейсемьей48.

Если в эти дни рядом не будет родных, вы можете просто рассказать, как обычно проходит голосование в вашей семье. Выполнив это задание, вы станете участником розыгрыша фотокниг и 2000 сертификатов Ozon. Розыгрыш состоится 4 апреля.

Чтобы принять участие в проекте, сначала нужно зарегистрироваться на сайте.

«В стране и в Липецкой области сейчас проводится множество акций, направленных на семейное единение. Весь год, объявленный Президентом России Годом семьи, будет наполнен этими событиями – приятными и трогательными, которые напомнят нам, как важно проводить больше времени с родными», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.