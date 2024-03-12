День открытых дверей состоялся в Липецкой торгово-промышленной палате при поддержке центра «Мой бизнес». Предприниматели познакомились с организационной структурой палаты и ее направлениями деятельности, а также получили информацию о запланированных на этот год бизнес-миссиях в другие регионы и страны. Особое внимание было уделено услугам центра «Мой бизнес» Липецкой области, который был создан при поддержке Липецкой ТПП и предоставляет такие услуги, как поддержка экспорта, поддержка региональных предпринимателей, предоставление инжиниринговых услуг и поддержка социального предпринимательства.

После презентации возможностей Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес» предприниматели смогли задать специалистам свои вопросы.

В рамках встречи состоялось вручение членских свидетельств Союза «Липецкая торгово-промышленная палата». Ряды членов Липецкой ТПП пополнили более 20 предприятий малого и среднего бизнеса. На данный момент членами Палаты являются около 600 организаций и индивидуальных предпринимателей. Новые компании представлены такими сферами деятельности как производство, торговля и услуги.

«Бизнес-сообщество Липецкой области активно развивается и при этом консолидирует свои силы вокруг общих целей, таких как укрепление экономики, формирование правового поля и создание благоприятных условий для ведения социально ориентированного, законопослушного предпринимательства», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.