Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов приняли участие в открытии завода по производству кормов для собак и кошек в Елецком районе.

«Компания «Петэксперт» станет примером для новых инвесторов, рассматривающих эту площадку для размещения своих производств. ОЭЗ «Липецк», к которой относится эта территория, по многим параметрам является лидером в стране среди подобных ОЭЗ. И вопрос не только в преференциях и льготах, которые получают резиденты особых экономических зон. Липецк и Елец имеют ряд других преимуществ, в числе которых удобная логистика, ресурсоснабжающая инфраструктура, а также налаженное взаимодействие с профессиональными учебными организациями по подготовке кадров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Общая площадь завода составляет 18 000 кв. м., где 16 000 кв. м. занимает производственный цех. Объем производства первой очереди – 10 тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год с выходом на полную производственную мощность 20 000 тонн до конца 2024 года. Совокупный объем инвестиций в производство составил более 3 млрд рублей с созданием 150 рабочих мест.

В 2022 году компания «Четыре Лапы», являющаяся инвестором проекта, приняла осознанное решение о строительстве завода по производству кормов для домашних животных в особой экономической зоне «Липецк», на территории Елецкого участка. Мы стали первым резидентом этой зоны. Сегодня мы запускаем первую очередь производства, рассчитанную на выпуск 20 тысяч тонн высококачественных кормов в год из натурального сырья и ингредиентов, включая корма с высоким содержанием свежего мяса. Это позволит нашим домашним питомцам быть счастливыми и здоровыми.

Мы выражаем благодарность правительству Липецкой области и лично губернатору Игорю Георгиевичу Артамонову, а также ОЭЗ за помощь и предоставленную возможность реализовать наш проект именно здесь.

До 2027 года компания намерена полностью завершить строительство производственного комплекса, где будут работать два завода по производству сухих кормов общей мощностью 80 000 тонн, и два – по производству влажных кормов, мощность которых составит 40 000 тонн.

«Петэксперт» планирует сотрудничать не только с поставщиками сырья и ингредиентов из Липецкой области, но и системно заниматься подготовкой кадров для предприятия вместе с ссузами и вузами Липецкой области. В ходе торжественной речи генеральный директор «Петэксперт» также анонсировал запуск корпоративной стипендиальной программы, благодаря которой ежемесячно 10 лучших студентов будут получать дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.Другие новости12.03.2024 10:34Миллион россиян увидели выставку «Просвещение. Большие перемены»12.03.2024 09:34Более 700 жителей Липецкой области находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет11.03.2024 19:08Минобрнауки России окажет поддержку вузам Липецкой областиНавигация сайта