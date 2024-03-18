Постановление администрации городского округа город Елец от 18.03.24 №376 «О внесении изменения в постановление администрации города Ельца от 06.05.2013 № 595 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа город Елец, и лицами, замещающими эти должности» (с изменениями от 29.04.2015 № 637, от 28.06.2019 № 1038, от 02.08.2022 № 1430)»