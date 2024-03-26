Сотрудники Госавтоинспекции города Ельца совместно со студентами медицинского колледжа провели акцию, в ходе которой проинформировали граждан о возможностях получения государственных услуг в электронном виде. Особое внимание было уделено преимуществам быстрого и бесконтактного документооборота, а также возможности получения необходимых услуг без потери времени и качества. Среди госуслуг, которые предоставляет Госавтоинспекция, — регистрация автомобилей и прицепов к ним, выдача и замена водительских удостоверений, а также предоставление информации об административных правонарушениях в области дорожного движения. Не менее важным является возможность оплаты суммы наложенного административного штрафа за нарушение ПДД со скидкой 50% в первые 20 суток. Сотрудники Госавтоинспекции и студенты медицинского колледжа рассказали жителям города о преимуществах и удобстве использования электронных услуг, а также о возможности оплаты штрафа со скидкой. В ходе акции были розданы информационные материалы, содержащие подробную информацию о государственных услугах, предоставляемых Госавтоинспекцией, и о преимуществах их получения в электронном виде.Сотрудники Госавтоинспекции города Ельца совместно со студентами медицинского колледжа провели акцию, в ходе которой проинформировали граждан о возможностях получения государственных услуг в электронном виде. Особое внимание было уделено преимуществам быстрого и бесконтактного документооборота, а также возможности получения необходимых услуг без потери времени и качества. Среди госуслуг, которые предоставляет Госавтоинспекция, — регистрация автомобилей и прицепов к ним, выдача и замена водительских удостоверений, а также предоставление информации об административных правонарушениях в области дорожного движения. Не менее важным является возможность оплаты суммы наложенного административного штрафа за нарушение ПДД со скидкой 50% в первые 20 суток. Сотрудники Госавтоинспекции и студенты медицинского колледжа рассказали жителям города о преимуществах и удобстве использования электронных услуг, а также о возможности оплаты штрафа со скидкой. В ходе акции были розданы информационные материалы, содержащие подробную информацию о государственных услугах, предоставляемых Госавтоинспекцией, и о преимуществах их получения в электронном виде.

«Это хорошая практика, когда сотрудники Госавтоинспекции привлекают к участию в просветительских и профилактических мероприятиях юных инспекторов и студентов-волонтеров. Это позволяет повысить не только бдительность автолюбителей, но и сознательность молодежи в вопросах безопасного поведения на дорогах и около них», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.