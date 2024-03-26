Продолжается строительство моста через Матырское водохранилище и четырехкилометрового участка новой дороги до грязинской трассы в Казинке. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это последний этап строительства второй очереди Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра. Конструкции моста уже достигли противоположного берега, и специалисты «Уваровской ПМК-22» установили стальные балки для последнего пролёта. В настоящее время они монтируют опалубку, чтобы залить монолитную железобетонную плиту, на которую позже будет уложено мостовое полотно.

Длина сооружения 364 метра. Половина моста практически готова, там уложен асфальт, установлено ограждение и смонтирована линия освещения. Сейчас работы идут на второй части. Завершающий этап здесь планируется на конец лета.

«Восточный обход Липецка – дорога, которая очень важна для региона. Она позволит значительно улучшить логистику – водителям станет проще добираться из промзоны в аэропорт и выезжать на федеральные трассы. Кроме того, поток большегрузов выйдет за пределы Липецка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань, Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Новая дорога улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».