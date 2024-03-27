Елец олимпийский

Андрей ШЕВЯКОВ,

преподаватель ЕГУ им. И. А. Бунина

Нынешний 2024 год — знаковый для олимпийского спорта. Летом (23 июня) исполняется 130 лет со дня образования Международного олимпийского комитета, а с 26 июля по 11 августа в Париже пройдут очередные летние Олимпийские игры. Кроме того, завтра (29 февраля) исполняется 60 лет со дня проведения в Ельце малых олимпийских игр.

Награждение ельчан — участников малых олимпийских игр на стадионе.



Зажгли и подняли



Их организовали под эгидой городского комитета КПСС для популяризации спорта среди школьников. В зимнюю программу вошли: хоккей с мячом, конькобежный и лыжный спорт, а также лыжная эстафета.

На стадионе «Труд» 29 февраля состоялся спортивный парад, открывший игры. Он начался в 10 часов. Первыми на дорожку перед переполненными трибунами вышли спортивные арбитры, возглавляемые судьей республиканской категории И. У. Ефановым. За ними выступали колонны участников соревнований — 19 коллективов, в числе которых оказались и школьники Задонска, откликнувшиеся на приглашение ельчан принять участие в малых олимпийских играх.

С трибуны для почетных гостей соревновавшихся (всего около 500 спортсменов-школьников) тепло приветствовали секретарь городского комитета партии Г. П. Дьяков, председатель областного совета спортивных обществ В. Баранов, секретарь горкома комсомола В. К. Разинков, директор завода «Прожекторные угли» (один из организаторов состязаний) П. Д. Старцев.

На ледяной дорожке стадиона с факелом в руках появилась ученица школы № 1 Таня Кислых. Этой чести ее удостоили за победу в городских соревнованиях учащихся по конькобежному спорту. Эстафету олимпийского огня у нее принял чемпион Липецкой области по лыжным гонкам С. Иванов, который и зажег в специальной чаше олимпийский огонь малых игр. Их проводили впервые не только в Ельце, но и во всей Липецкой области.

Затем заслуженные спортсмены внесли и подняли над стадионом флаг состязаний. В их числе были: штангист, мастер спорта СССР Виктор Литовкин (ДСО «Труд»), боксер, мастер спорта СССР Анатолий Якунин (ДСО «Спартак»), велосипедист В. Смирнов и городошник, мастер спорта СССР Иван Кувшинов (ДСО «Локомотив»).

После торжественного открытия игр на стадионе «Труд» соревновались конькобежцы, а в районе школы № 21 стартовала лыжная эстафета. По программе про­шли и другие состязания.



Состязания и награды



В итоге среди конькобежцев на дистанции 100 метров 1-е место среди девушек завоевала Таня Кислых (школа № 1), второе поделили Алла Кузнецова (школа № 3) и Люба Финогенова (школа № 21), будущая рекордсменка Европы в эстафете 4х400 метров, мастер спорта СССР по легкой атлетике.

У юношей победил Михаил Синицкий (школа № 12), вторым стал Александр Караваев (школа № 20), а третьим — Михаил Караулов (школа № 1).

На дистанции 300 метров у девушек и 500 метров у юношей лучшие результаты показали Нина Кондакова (школа № 6), Нина Яковлева (школа № 18) и Нина Парахина (школа № 3), а также Александр Полянский (школа № 97), Александр Караваев (школа № 20) и Владимир Климов (школа № 21).

В лыжной эстафете сильнейшей оказалась команда девушек школы № 1, второе и третье места соответственно — у команд школ № 19 и 17.

У юношей же победили учащиеся школы № 21. За ними расположились команды школ № 2 и 16.

В лыжных гонках среди юношей лучшими стали представители школы № 17, а 2-е и 3-е места достались учащимся школы № 21.

У девушек в тройке лидеров — лыжницы из школ № 2, 17 и 1.

В финальном матче по хоккею с мячом ученики школы № 21 взяли вверх над соперником из школы № 1. Среди победителей был и Алексей Ефет, впоследствии заслуженный работник физической культуры РФ, многолетний директор и наставник городской спортшколы «Спартак».

По общекомандному результату зимних малых олимпийских игр победителем признали СШ № 21 (18 медалей, из которых 14 — золотые). Второе место у СШ № 1 (16 медалей, 5 — золотых), а третье — у команды СШ № 2.

Кстати сказать, условия проведения состязаний и даже зачетный подсчет медалей соответствовали правилам настоящих Олимпийских игр. Награждение победителей и призеров проводилось в торжественной обстановке. Медали сделали на заводе «Прожекторные угли», их победителям и призерам вручил первый секретарь горкома КПСС Г. П. Дьяков.



Весна, стадион, итоги



Весной того же года в Ельце провели и I летние малые олимпийские игры. В торжественном открытии на стадионе «Труд» 26 мая приняли участие 650 школьников.

На сей раз право зажечь священный огонь получил чемпион Липецкой области по десятиборью Виктор Коровочкин (ДСО «Труд», элементный завод).

Программа соревнований включала футбол, волейбол, баскетбол, легкую атлетику, настольный теннис. Соревнования проводились по двум возрастным группам: мальчики — девочки и юноши — девушки.

На «Труде» состязались футболисты, а также легкоатлеты, а волейболисты и баскетболисты играли на спортивных площадках Детского парка.

В беге, прыжках, многоборье, метании диска и копья побеждали Т. Хотина (школа № 97), Ю. Сторожик (школа № 21), Б. Гаврилов (школа № 15) и многие другие.

В игровых видах спорта победу праздновали: баскетбол (школа № 3), футбол (школа № 15), настольный теннис (интернат № 8), волейбол (школы № 21(юноши) и школа № 1 (девушки). В командных соревнованиях по легкой атлетике — школа № 3 (младшая группа), школа № 21 (старшая группа).

В ходе этих игр разрядные нормы по легкой атлетике выполнили 96 участников. Победителей и призеров торжественно наградили медалями и памятными призами, а команды — Кубками.

По общим результатам летних игр победу одержала СШ № 3 (31 медаль, из них 22 — золотые). На втором и третьем местах — СШ № 21 (37 медалей, 20 — золотые) и СШ № 15 (47 медалей, 18 — золотые).

В малых олимпийских играх 1964 года в Ельце приняли участие 1150 человек, было побито несколько городских рекордов.

В общем зачете двух городских олимпиад (летней и зимней) победительницами и призерами по комплектам полученных наград стали команды школ № 21, 1 и 15.

Впоследствии такие игры проводились каждый олимпийский год, вплоть до 1992 г.