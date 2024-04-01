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Праздник!

Молодой, но важный праздник

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Андрей ПАШИНСКИЙ


В Доме культуры железнодорожников торжественно отметили единый День машиниста, который с прошлого года празднуют в последнюю пятницу марта.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Ельца Н. М. Родионов, руководители и выдающиеся работники ОАО «РЖД» и Юго-Восточной железной дороги.

Молодые машинисты произносят текст присяги на церемонии посвящения.


— От администрации Ельца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем машиниста, достаточно молодым, но от этого не менее значимым. От вашей работы зависит безопасность и комфорт пассажиров железнодорожного транспорта, своевременность доставки грузов. Все это вкупе влияет на развитие и экономику нашей страны. Мы благодарны вам за труд и желаем крепкого здоровья, благополучия и мира, — поздравил собравшихся Н. М. Родионов.
Торжество открыл зам. главного инженера ЮВЖД В. В. Репалов. Отличившихся сотрудников и ветеранов наградили именными часами, Почетными грамотами РЖД и благодарностями от администрации Ельца и руководства ЮВЖД за достижение высоких и стабильных производственных результатов, внедрение новых технологий и обеспечение эффективной работы ж. д. транспорта. Специалист негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» У. В. Корнева вручила машинистам памятные подарки.
Работникам РЖД показали ролики с поздравлениями детей, где те рассказывали о том, как представляют профессию машиниста, а также совета молодежи ЮВЖД. Участников торжества поздравил член совета ветеранов, бывший машинист локомотива эксплуатационного локомотивного депо Елец-Северный, член штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» А. П. Добродеев.
Кстати сказать, работники ЮВЖД и РЖД активно участвуют в сборах и отправке гуманитарной помощи для участников СВО, а также проводят субботники, благотворительные и патриотические акции, участвуют в спортивных соревнованиях и различных городских мероприятиях.
В завершение праздника молодые машинисты прошли церемонию посвящения и принесли присягу. Руководство отметило их вступление в профессию памятными подарками.
На протяжении всего мероприятия выступали солисты и ансамбли ДК железнодорожников с тематическими песнями и танцевальными номерами.

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