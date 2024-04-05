Природный парк чудес «Кудыкина гора» в Задонском районе стал одним из победителей конкурса достопримечательностей «От южных морей до полярного края». С 1 по 31 марта участники голосования выбирали топ-30 объектов, которые войдут в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

«В Липецкой области много интересных туристических мест. Отдыхать у нас любят гости из разных российских регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. Туризм в регионе выходит на принципиально новый уровень», – заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для участия в конкурсе 89 региональных команд представили по пять главных локаций своего субъекта. Всего было отобрано 445 туробъектов. «Кудыкина гора» оказалась настолько популярной у голосовавших, что заняла лидирующие места сразу в двух номинациях – «Гордость моей страны» и «Атмосфера моей компании».

«Конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края» – это не просто соревнование, но и возможность для всех россиян поделиться своими любимыми местами и открыть для себя новые. Конкурс объединил жителей страны и продемонстрировал масштабность и разнообразие культурного наследия России. Он показал важность сохранения и продвижения уникальных исторических, научных, природных и других объектов». Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что созданная в ходе конкурса галерея достопримечательностей стала источником вдохновения для российских туристов. Она подчеркнула, что конкурс не только соревновательный, но и объединяющий, позволяющий каждому россиянину почувствовать свою причастность к культурному наследию страны.