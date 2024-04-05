В Липецком областном краеведческом музее готовится к открытию новая выставка, посвященная 210-летию со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова. Студенты и преподаватели кафедры изобразительного искусства ЛГПУ представят на ней живопись, графику, скульптуру и керамику.

В основе экспозиции — иллюстрации к произведениям поэта: стихотворению «Три пальмы», поэмам «Демон» и «Тамбовская Казначейша», сказке «Ашик Кериб». Есть работы, вдохновлённые Тарханами и другими местами, где жил и работал литератор. Серию работ «Семья» посвятили взаимоотношениям Лермонтова с близкими.

Открытие выставки «Мы хотим рассказать вам» пройдёт 4 апреля в Липецке в здании на Ленина, 25.

«Открытие выставки — это не только праздник искусства, но и важное событие в культурной жизни города. Оно объединяет людей и способствует развитию творческого потенциала липчан. Мы должны поддерживать и поощрять подобные инициативы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.