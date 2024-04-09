Сотрудники управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области за первую неделю апреля выезжали на тушение сухой травы 52 раза. Общая площадь возгорания составила восемь гектаров. Чаще всего сухая трава горела в Липецком, Елецком, Хлевенском, Грязинском и Тербунском районах. Наибольшая площадь, объятая огнем, составила гектар – у села Ильино Липецкого района.

Спасатели напоминают, что большинство природных пожаров возникает из-за халатности граждан. Управление ГПСС Липецкой области настоятельно рекомендует воздержаться от сжигания травы, листвы или любого другого мусора и строго соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территорий. За нарушения противопожарных правил грозит административный штраф. В случае обнаружения пожара, необходимо сообщить об этом по телефонам 101 или 112.

«Липецкие спасатели проводят большую работу по разъяснению правил безопасности среди населения. Однако, жители также должны быть бдительными и осторожными при обращении с огнем, особенно в сухую и ветреную погоду. Важно помнить, что необдуманные действия могут привести к повреждению имущества или даже угрозе здоровью», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.