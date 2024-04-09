Занимающаяся выпуском питьевой и минеральной воды компания из Липецкой области выиграла одну из главных наград всероссийского смотра. ЗАО «Завод минеральных вод» получило золото на конкурсе «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России», сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«Продукция липецких компаний не раз отмечалась наградами за качество, удовлетворяющее самому взыскательному вкусу. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Всего на конкурс было представлено 145 образцов воды и безалкогольной продукции от 48 компаний. Их оценивали по нескольким критериям: цвет, прозрачность, вкус и послевкусие, а также игристость для газированных вод и напитков. Лучших определяли в нескольких категориях: питьевая газированная и негазированная вода, минеральная газированная и негазированная вода, фруктовая газированная и негазированная вода. Липецкий завод вошел в число лучших в категории минеральной газированной воды. «В Липецкой области девять компаний занимаются производством минеральных вод. В 2023 году они выпустили 882 миллиона полулитров. Регион входит в топ-5 производителей этой продукции в стране», – рассказали в областном управлении сельского хозяйства.